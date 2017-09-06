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    Мбаппе хочет выиграть с «ПСЖ» все турниры в этом сезоне

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от нынешнего сезона. Игрок сборной Франции подчеркнул, что намерен завоевать со своей новой командой всевозможные турниры.

    «В этом сезоне я хочу выступить еще лучше, чем в предыдущем. Возможность выиграть все турниры вместе с «ПСЖ» вдохновляют меня.

    Считаю, что смогу многому научиться у своих нынешних партнеров по команде», – заявил 18-летний форвард.

    Напомним, что Мбаппе перешел этим летом в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды с правом выкупа на общую сумму в 180 миллионов евро.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    06.09.2017 14:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 6 сентября 2017, 17:47

      Иуда))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 6 сентября 2017, 15:48

      Хотелки...Молодой ишшо... А может так и надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 сентября 2017, 14:50

      во франции все без проблем выиграете, а вот дальше у меня большой вопрос.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 сентября 2017, 14:18

      Думаю,не выйдет ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 6 сентября 2017, 14:09

      Дзюбе позвони..)

      2
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