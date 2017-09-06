Мбаппе хочет выиграть с «ПСЖ» все турниры в этом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от нынешнего сезона. Игрок сборной Франции подчеркнул, что намерен завоевать со своей новой командой всевозможные турниры.

«В этом сезоне я хочу выступить еще лучше, чем в предыдущем. Возможность выиграть все турниры вместе с «ПСЖ» вдохновляют меня.

Считаю, что смогу многому научиться у своих нынешних партнеров по команде», – заявил 18-летний форвард.

Напомним, что Мбаппе перешел этим летом в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды с правом выкупа на общую сумму в 180 миллионов евро.