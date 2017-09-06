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    «Ростов» будет судиться с охранным предприятием

    Частное охранное предприятие «Карат» подало иск в суд на футбольный клуб «Ростов», сообщает DonNews. В нем прописано требование о взыскании с клуба более 400 тысяч рублей за оказание услуг. В ответ «Ростов» подал встречный иск на сумму 3,9 миллиона рублей в качестве ущерба за ненадлежащее оказание услуг.

    Предварительное заседание по слушанию этого дела состоялось в прошедший вторник, 5 сентября. Основное слушание назначено на 3 октября.

    Напомним, что в августе этого года «Ростов» уже проиграл одно дело в суде. Клуб должен теперь выплатить 8,5 миллиона рублей министерству имущественных и земельных отношений в качестве долга за аренду земли.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 сентября 2017, 22:40

      Александрры Рродионовичи Боррродачи просто охренели..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 сентября 2017, 21:16

      да, с охраной у Ростова и впрямь беда.....
      пиздят всё, что бегает..
      охранное агентство "Карат" явно симпатизирует питерским)))

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 11:17

      Кому то явно, Ростов как кость в горле

      6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 сентября 2017, 10:20

      Как только Ростов поднимается вверх по турнирной таблице, сразу начинают искать гадкие новости, пусть и мелкие , но все-таки гадости.

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