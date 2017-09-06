«Ростов» будет судиться с охранным предприятием

Частное охранное предприятие «Карат» подало иск в суд на футбольный клуб «Ростов», сообщает DonNews. В нем прописано требование о взыскании с клуба более 400 тысяч рублей за оказание услуг. В ответ «Ростов» подал встречный иск на сумму 3,9 миллиона рублей в качестве ущерба за ненадлежащее оказание услуг.

Предварительное заседание по слушанию этого дела состоялось в прошедший вторник, 5 сентября. Основное слушание назначено на 3 октября.

Напомним, что в августе этого года «Ростов» уже проиграл одно дело в суде. Клуб должен теперь выплатить 8,5 миллиона рублей министерству имущественных и земельных отношений в качестве долга за аренду земли.