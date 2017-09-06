Дембеле обещает прибавить в реализации голевых моментов

Новичок «Барселоны» нападающий Усмане Дембеле считает, что ему еще предстоит отточить своего голевые навыки.

«Я считаю, что мое главное игровое преимущество – это голевые передачи. Мне нравится отдавать пасы, которые приносят результат. Стремлюсь находить лучшие решения для своих партнеров по команде.

Что же касается тех моментах игры, которые мне еще предстоит усовершенствовать, то я должен забивать чаще. Я буду стремиться к тому, чтобы стать лучшим во всех аспектах игры», – приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» прошедшим летом заплатила 105 миллионов евро за переход Дембеле из дортмундской «Боруссии».