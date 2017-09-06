Скаут Кучеров не видит шансов Дзюбы уехать в Европу

Бывший скаут лондонского «Арсенала» Павел Кучеров не видит нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе серьезного европейского клуба. Для того, чтобы пробиться в такую команду, футболист должен иметь место в основе своего нынешнего клуба, а также в сборной России.

«Дзюба был заметен на протяжении нескольких сезонов, а в одном из розыгрышей Лиги чемпионов боролся за звание лучшего бомбардира – это козырь. С другой стороны, сейчас у Артема проблемы в «Зените», и говорить об отъезде в Европу несколько преждевременно. Во всяком случае, до того момента, как форвард восстановит статус игрока основного состава питерцев и сборной России.

Отмечу и то, что современный футбол требует большей мобильности и скорости, чем есть у Дзюбы. Артем из тех нападающих, которых необходимо хорошо обслуживать. Тип Питера Крауча, способного много забивать со «второго этажа», – считает Кучеров.

Ранее сообщалось, что Дзюба мог продолжить карьеру в одном из турецких клубов.