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    Скаут Кучеров не видит шансов Дзюбы уехать в Европу

    Бывший скаут лондонского «Арсенала» Павел Кучеров не видит нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе серьезного европейского клуба. Для того, чтобы пробиться в такую команду, футболист должен иметь место в основе своего нынешнего клуба, а также в сборной России.

    «Дзюба был заметен на протяжении нескольких сезонов, а в одном из розыгрышей Лиги чемпионов боролся за звание лучшего бомбардира – это козырь. С другой стороны, сейчас у Артема проблемы в «Зените», и говорить об отъезде в Европу несколько преждевременно. Во всяком случае, до того момента, как форвард восстановит статус игрока основного состава питерцев и сборной России.

    Отмечу и то, что современный футбол требует большей мобильности и скорости, чем есть у Дзюбы. Артем из тех нападающих, которых необходимо хорошо обслуживать. Тип Питера Крауча, способного много забивать со «второго этажа», – считает Кучеров.

    Ранее сообщалось, что Дзюба мог продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2017 08:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 сентября 2017, 12:19

      "и говорить об отъезде в Европу несколько преждевременно", - ПОЖАЛУЙ НЕСКОЛЬКО ЗАПОЗДАЛО)))

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 12:12

      Про Дзюбу разговоров больше,чем от него пользы

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2017, 11:04

      ....много забивать со «второго этажа», – считает Кучеров.а когда это Дзюба много забивал со второго этажа, если он не в состоянии оторвать свое тельце от газона хотя бы на пол метра

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Garrincha58 7 сентября 2017, 11:52

      на пол метра это очень высоко для него, может даже максимум)) хотя бы просто от газона оторваться для начала

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 сентября 2017, 10:34

      Всё правильно. Бегать дзюба не могёт. Или не хотит )

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 сентября 2017, 08:49

      Пусть в Азию едет

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > сапёр75 6 сентября 2017, 11:04

      в Арарат

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