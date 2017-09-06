Новый стадион «Тоттенхэма» получит спонсорское название

«Тоттенхэм» продолжает строительство нового стадиона, на котором команда будет проводит свои матчи. В сеть просочилось изображение достроенного сооружения со спонсорским логотипом на крыше. Это дает право предположить, что «Уайт Харт Лейн» будут переименован в связи со спонсорским контрактом.

Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» заключило договор с компанией «FedEX» на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов. В нем также имеется раздел о переименовании «Уайт Харт Лейн». Стадион должен будет носить название компании.