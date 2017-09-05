Руководство «Барселоны» полагает, что подписание Гризманна поможет сохранить Месси в клубе

Месси некрасиво ведет себя. Он что, не видит, что сейчас трудно Барсе подписать хорошего футболиста либо из-за бешеных запросов клубов, либо клубы вообще не хотят никого отпускать?
Либо сми в очередной раз хайп ловят, либо аргентинец в конец охренел. Барса и в таком составе не должна провалить сезон.
Правильно Генич сказал: играть в таких клубах, как Барселона или Реал Мадрид, - это привилегия. Футболисты сами должны хотеть попасть в Барсу, а не рук-во Барсы должно уговаривать кого-то перейти.
И да, достали с новым контрактом Месси: то подписал, то не подписал, то подписал, то опять не подписал.
«Барселона» не намерена оставлять попыток приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонцы вернутся к этому вопросу в течение года – либо в зимнее, либо в летнее трансферное окно.
По мнению руководителей сине-гранатовых, появление в команде такого сильного футболиста, как француз, заставит Лионеля Месси подписать новый контракт и не уходить в другую команду, сообщает Don Balon.
Ранее «Бомбардир» писал, что Гризманн зимой может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».