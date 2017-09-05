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    Руководство «Барселоны» полагает, что подписание Гризманна поможет сохранить Месси в клубе

    «Барселона» не намерена оставлять попыток приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонцы вернутся к этому вопросу в течение года – либо в зимнее, либо в летнее трансферное окно.

    По мнению руководителей сине-гранатовых, появление в команде такого сильного футболиста, как француз, заставит Лионеля Месси подписать новый контракт и не уходить в другую команду, сообщает Don Balon.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Гризманн зимой может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 21:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +833

      Sola 6 сентября 2017, 04:46

      Месси некрасиво ведет себя. Он что, не видит, что сейчас трудно Барсе подписать хорошего футболиста либо из-за бешеных запросов клубов, либо клубы вообще не хотят никого отпускать?
      Либо сми в очередной раз хайп ловят, либо аргентинец в конец охренел. Барса и в таком составе не должна провалить сезон.
      Правильно Генич сказал: играть в таких клубах, как Барселона или Реал Мадрид, - это привилегия. Футболисты сами должны хотеть попасть в Барсу, а не рук-во Барсы должно уговаривать кого-то перейти.

      И да, достали с новым контрактом Месси: то подписал, то не подписал, то подписал, то опять не подписал.

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 6 сентября 2017, 00:38

      Нужны те кто будет "таскать рояль" Лео уже не тот сам тянуть команду не может, вот и хочет уйти пока его считают великим...

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 6 сентября 2017, 00:22

      Гризманн и Коутиньо - это еще хоть как-то подравняет Барсу и Реал. Сейчас Мадрид явно сильнее

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