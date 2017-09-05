Руководство «Барселоны» полагает, что подписание Гризманна поможет сохранить Месси в клубе

«Барселона» не намерена оставлять попыток приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонцы вернутся к этому вопросу в течение года – либо в зимнее, либо в летнее трансферное окно.

По мнению руководителей сине-гранатовых, появление в команде такого сильного футболиста, как француз, заставит Лионеля Месси подписать новый контракт и не уходить в другую команду, сообщает Don Balon.

Ранее «Бомбардир» писал, что Гризманн зимой может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».