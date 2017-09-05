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    Роша: «В музее «Спартака» еще раз убедился, что попал в лучший клуб России»

    Новоиспеченный форвард московского «Спартака» Педро Роша 5 сентября впервые побывал на домашнем стадионе красно-белых. Случилось это вечером. Там бразилец получил футболку новой команды – за спартаковцев форвард будет выступать под 99 номером.

    «Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день.

    До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста», – сказал Роша.

    Южноамериканец 6 сентября в первой половине дня проведет первую тренировку с новыми партнерами.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.09.2017 21:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 сентября 2017, 17:48

      Кубок Соль увидел! Главную футбольную награду планеты...Повезло парню. Что там еще..? А ...значок за 1-18 в Л.Ч.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 14:00

      Бразильцы христиане им свинину можно))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 6 сентября 2017, 12:48

      А какой футбольно-хокеейный музей в моём городе...
      Команды правда закрыли, но какой музей...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 сентября 2017, 12:46

      Спартак бесспорно легендарный клуб. И в прошлом сезоне своим упрямством заслуживал уважение. Но в целом, этот клуб всего лишь музей

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 сентября 2017, 11:44

      Что он там такое увидел? Грамота за почти 14 лет без титулов?
      http://spartak-bez-titulov.ru/spartakkkk.jpg

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Symbol > bset 6 сентября 2017, 17:20

      В вашей истории таких грамот, не один музей хватит оклеить ;)

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 6 сентября 2017, 10:43

      Случилось это вечером. Там бразилец получил футболку новой команды – за спартаковцев форвард будет выступать под 99 номером,после чего долго стоял
      задумчиво глядя на кубок соли и по его щеке сползала скупая слеза....:)))))

      5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 сентября 2017, 10:25

      А почему не мира?)))

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 сентября 2017, 06:54

      Дай бог что-бы заиграл и не стал ныть,что к маме домой хочет!

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 00:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      че там тушенку поел местную

      -4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 5 сентября 2017, 23:34

      все так говорят,а потом тренеришки...игрочишки...за трофеями иду...

      0
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