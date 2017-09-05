Роша: «В музее «Спартака» еще раз убедился, что попал в лучший клуб России»

Новоиспеченный форвард московского «Спартака» Педро Роша 5 сентября впервые побывал на домашнем стадионе красно-белых. Случилось это вечером. Там бразилец получил футболку новой команды – за спартаковцев форвард будет выступать под 99 номером.

«Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день.

До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста», – сказал Роша.

Южноамериканец 6 сентября в первой половине дня проведет первую тренировку с новыми партнерами.