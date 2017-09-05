Венгер считает недопустимым трансферное окно во время сезона

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер высказал свою точку зрению по поводу наиболее приемлемого времени для трансферного окна. По мнению француза, оно должно быть открытым только вне рамок сезона.

«Если говорить о зимнем окне, то я убежден, что его нужно отменить. В течение осени и начала зимы некоторые футболисты начинают думать о потенциальном переходе, их мысли становятся далекими от непосредственно игры. У спортсмена должна быть уверенность в завтрашнем дне.

Иначе у нас получается так, что игрок вместо подготовки к важному матчу проверяет телефон на предмет своего перехода куда бы то ни было. Поэтому мне кажется оптимальным закрывать окно до первой игры сезона, а открывать – после последней», – полагает специалист.

«Арсенал» в текущем сезоне АПЛ идет на 16 месте в таблице.