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    Венгер считает недопустимым трансферное окно во время сезона

    Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер высказал свою точку зрению по поводу наиболее приемлемого времени для трансферного окна. По мнению француза, оно должно быть открытым только вне рамок сезона.

    «Если говорить о зимнем окне, то я убежден, что его нужно отменить. В течение осени и начала зимы некоторые футболисты начинают думать о потенциальном переходе, их мысли становятся далекими от непосредственно игры. У спортсмена должна быть уверенность в завтрашнем дне.

    Иначе у нас получается так, что игрок вместо подготовки к важному матчу проверяет телефон на предмет своего перехода куда бы то ни было. Поэтому мне кажется оптимальным закрывать окно до первой игры сезона, а открывать – после последней», – полагает специалист.

    «Арсенал» в текущем сезоне АПЛ идет на 16 месте в таблице.

    Источник: Skysports

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    05.09.2017 21:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 сентября 2017, 11:00

      это всё правильно конечно! НО, Арсен опять толкает идеи "тех времён" когда игроки были верны эмблеме на груди! ну хорош уже, правда, пора приспосабливаться к реалиям, или вовсе хорош

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 сентября 2017, 10:30

      Всё по делу сказал Арсен.

      0
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 6 сентября 2017, 07:47

      Дело говорит старик))

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 5 сентября 2017, 22:47

      Все правильно.

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