Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Во втором тайме игры с «Анкараном» Эдер физически подсел»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин проанализировал товарищеский матч против словенского «Анкарана» (4:1), который состоялся 5 сентября. В частности, специалист дал оценку дебюту нападающего Эдера.

    – Закончили сборы хорошим матчем. Важно, что обошлось без травм. Футболисты выполнили требуемый объем работы. Нагрузку получили ребята, у которых было не так много игрового времени. Ну а мы получили информацию, кто и в каком состоянии находится. В целом, я доволен сбором. Теперь нас ждут регулярные матчи и восстановительные занятия.

    – Как вам дебют Эдера?

    – В первом тайме отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым. Во втором Эдер немного подсел физически. С другой стороны, игра поменялась и потому, что счет был уже крупный.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2017 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 сентября 2017, 00:30

      думаю он заиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      poverty 6 сентября 2017, 14:00

      Связки-это хорошо, главное чтобы в чемпионате они работали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 сентября 2017, 05:46

      Эдер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 5 сентября 2017, 21:18

      Вот за это и нравится Палыч)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11