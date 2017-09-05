Фурсенко: «Попросили о переносе матча с «Уфой» на 18 сентября, ждем ответа от РФПЛ»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что петербуржцы направили запрос в РФПЛ по поводу переноса матча 10-го тура Премьер-лиги с «Уфой» с 17 на 18 сентября.

По словам руководителя сине-бело-голубых, решение перенести встречу на день позже было принято в связи с выездным поединком команды в Лиге Европы против «Вардара», который намечен на 14 сентября.

«Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа», – сказал Фурсенко.

Ранее «Зенит» временно прекратил продажу билетов на матч с башкирской командой.