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    Фурсенко: «Попросили о переносе матча с «Уфой» на 18 сентября, ждем ответа от РФПЛ»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что петербуржцы направили запрос в РФПЛ по поводу переноса матча 10-го тура Премьер-лиги с «Уфой» с 17 на 18 сентября.

    По словам руководителя сине-бело-голубых, решение перенести встречу на день позже было принято в связи с выездным поединком команды в Лиге Европы против «Вардара», который намечен на 14 сентября.

    «Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа», – сказал Фурсенко.

    Ранее «Зенит» временно прекратил продажу билетов на матч с башкирской командой.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2017 17:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 сентября 2017, 19:18

      старые связи перенесут матч!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 5 сентября 2017, 18:39

      любой клуб может попасть в такую ситуацию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 сентября 2017, 18:03

      Направили запрос! )))
      Небось Фурсенко тет-а-тет или по телефону :"Серёга , ну нам ба встречку перенести!?"
      Серёга Прядкин:"Да, ля, не вопрос! Тока штоб журналюги не дое***сь, пришли бумажный запрос."
      Фурсенко:"Лады!"

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 5 сентября 2017, 17:58

      Через два на третий день играть некомильфо, день отдыха не помешает....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 сентября 2017, 17:52

      Чтобы Уфа когда-нибудь отказала Питеру-НИКОГДА! В Уфе все ЗА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 5 сентября 2017, 17:52

      Перенесут.

      1
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