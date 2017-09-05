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    «Зенит» временно прекратил реализацию билетов на встречу 10-го тура с «Уфой»

    «Зенит» на некоторое время прекратил реализацию билетов на поединок 10-го тура РФПЛ с «Уфой». Связано это с вероятным переносом матча на другую дату.

    Изначально встреча должна была состояться в воскресенье, 17 сентября, и начаться в 19:00 по московскому времени. Однако дата проведения игры может быть изменена по той причине, что сине-бело-голубым 14 сентября предстоит провести гостевой поединок первого тура группового раунда Лиги Европы против «Вардара», который начнется в 22:05.

    О возобновлении продажи билетов и точной дате проведения матча будет сообщено дополнительно.

    После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, набрав 20 очков. «Уфа» расположилась на восьмом месте, имея 10 баллов в активе.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.09.2017 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 сентября 2017, 18:42

      ну и на какое число? надеюсь моего отпуска хватит..
      а то как то совсем нехорошо приеду билет есть , а игры нет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 5 сентября 2017, 18:39

      Так как, похоже, у акционеров Газпрома проснулась совесть и они думают разогнать этот балаган!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +100698

      zigbert 5 сентября 2017, 17:42

      У нас все как то однобоко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 сентября 2017, 17:33

      Офигенно спланировали календарь РФПЛ... Красавцы, всё учли... А тут неожиданно Еуропа со своими турнирами!!...))

      4
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