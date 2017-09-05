«Зенит» временно прекратил реализацию билетов на встречу 10-го тура с «Уфой»

«Зенит» на некоторое время прекратил реализацию билетов на поединок 10-го тура РФПЛ с «Уфой». Связано это с вероятным переносом матча на другую дату.

Изначально встреча должна была состояться в воскресенье, 17 сентября, и начаться в 19:00 по московскому времени. Однако дата проведения игры может быть изменена по той причине, что сине-бело-голубым 14 сентября предстоит провести гостевой поединок первого тура группового раунда Лиги Европы против «Вардара», который начнется в 22:05.

О возобновлении продажи билетов и точной дате проведения матча будет сообщено дополнительно.

После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, набрав 20 очков. «Уфа» расположилась на восьмом месте, имея 10 баллов в активе.