«Манчестер Сити» следит за развитием ситуации с будущим Алдервейрелда в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». «Горожане» тщательно следят за ситуацией, которая сложилась для бельгийца в лондонском клубе.

28-летний игрок не пока может продлить контракт, поскольку «шпоры» не хотят идти на его финансовые условия. Нынешнее соглашение Алдервейрелда рассчитано до июля 2019 года.

Ранее консультант футболиста Стейн Френсис заявил, что «Тоттенхэм» должен отпустить защитника, если не намерен продлевать с ним соглашение.