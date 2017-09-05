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    Все билеты на матч «Марибор» – «Спартак» проданы

    «Марибор» объявил о полной продаже билетов на поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

    Как сообщает пресс-служба словенского клуба, реализовано 12250 билетов, осталась только квота для болельщиков красно-белых.

    Всего арена «Людски врт», на которой состоится матч, вмещает 12 994 человека.

    Встреча «Марибор» – «Спартак» пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Марибор»

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    05.09.2017 16:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 5 сентября 2017, 21:41

      Вперед Спартак. Удачи всем нашим клубам РФ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 сентября 2017, 17:54

      Аньшлаг, однако намечается ...на 13-ти тясячнике. Уряяяя!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 5 сентября 2017, 17:52

      Удачи "Спартак"!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100698

      zigbert 5 сентября 2017, 17:50

      Спартаку удачи.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 5 сентября 2017, 17:07

      Уважают Спартак!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 5 сентября 2017, 17:01

      Вперед, Спартак! Только победа нужна!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 5 сентября 2017, 16:45

      Будет весело))))))))))))))

      0
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