Все билеты на матч «Марибор» – «Спартак» проданы

«Марибор» объявил о полной продаже билетов на поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба словенского клуба, реализовано 12250 билетов, осталась только квота для болельщиков красно-белых.

Всего арена «Людски врт», на которой состоится матч, вмещает 12 994 человека.

Встреча «Марибор» – «Спартак» пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.