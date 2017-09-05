Все билеты на матч «Марибор» – «Спартак» проданы

Вперед Спартак. Удачи всем нашим клубам РФ
«Марибор» объявил о полной продаже билетов на поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».
Как сообщает пресс-служба словенского клуба, реализовано 12250 билетов, осталась только квота для болельщиков красно-белых.
Всего арена «Людски врт», на которой состоится матч, вмещает 12 994 человека.
Встреча «Марибор» – «Спартак» пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.
12.250. Razprodano! 8 dni pred otvoritvijo ni več kompletov, niti posamičnih kart za Spartak. #UCL— NK Maribor (@nkmaribor) 5 сентября 2017 г.