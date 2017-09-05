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    «Барселона» достигла соглашения с Иньестой о продлении контракта

    Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг принципиального соглашения с полузащитником Андресом Иньестой по новому контракту.

    Действующее соглашение 33-летнего игрока рассчитано до июля 2018 года. По информации итальянских СМИ, в услугах хавбека заинтересован «Ювентус», который хочет подписать его на бесплатной основе следующим летом.

    «У нас уже есть принципиальное соглашение о продлении, и мы надеемся завершить его в ближайшие недели.

    В эти дни мы ждем, чтобы продолжить диалог. Иньеста – это игрок, которого мы хотим видеть в команде.

    Идея состоит в неопределенном контракте, который будет автоматически продлеваться каждый год до тех пор, пока Андрес не решит завершить карьеру или что-то поменять.

    В конце концов, Иньеста – такой же игрок, как и Лео Месси. Он известен своей приверженностью и верностью одному клубу. Это пример для мальчишек из академии и для новых поколений футболистов», – сказал Бартомеу.

    Напомним, Иньеста защищает цвета сине-гранатовых с 2002 года.

    Источник: Skysports

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    05.09.2017 15:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 5 сентября 2017, 23:15

      Иньеста красавчик! останется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 сентября 2017, 18:29

      Oба не подпишут и это будет правильно. Сметут хунту, тогда посмотрим.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 сентября 2017, 17:45

      А за Андрюхой и Лёнчик подпишет,а куда деваться...

      0
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