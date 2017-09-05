«Барселона» достигла соглашения с Иньестой о продлении контракта

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг принципиального соглашения с полузащитником Андресом Иньестой по новому контракту.

Действующее соглашение 33-летнего игрока рассчитано до июля 2018 года. По информации итальянских СМИ, в услугах хавбека заинтересован «Ювентус», который хочет подписать его на бесплатной основе следующим летом.

«У нас уже есть принципиальное соглашение о продлении, и мы надеемся завершить его в ближайшие недели.

В эти дни мы ждем, чтобы продолжить диалог. Иньеста – это игрок, которого мы хотим видеть в команде.

Идея состоит в неопределенном контракте, который будет автоматически продлеваться каждый год до тех пор, пока Андрес не решит завершить карьеру или что-то поменять.

В конце концов, Иньеста – такой же игрок, как и Лео Месси. Он известен своей приверженностью и верностью одному клубу. Это пример для мальчишек из академии и для новых поколений футболистов», – сказал Бартомеу.

Напомним, Иньеста защищает цвета сине-гранатовых с 2002 года.