Зобнин: «В начале октября станет известно точно, когда смогу выйти на поле»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобин рассказал, как проходит его реабилитация после травмы. По словам 23-летнего игрока, точные сроки его появления на поле станут известны после медосмотра в Риме, на который он отправится в начале октября.

Напомним, хавбек повредил крестообразные связки колена в начале июня в матче сборной России.

– Как сейчас оцениваете свое состояние?

– Тренируюсь пока на 80–85 процентов от максимума. Пошел окончательный этап реабилитации. Целыми днями на базе: восстанавливаюсь, сплю. Соблюдаю режим. По вечерам встречаюсь с семьей. В начале октября поеду на осмотр в Рим, после чего точно смогу сказать, когда выйду на поле.

– Врачи довольны процессом восстановления?

– Да. Обычно такая травма лечится шесть месяцев. Я иду, тьфу-тьфу, с опережением графика.

– Когда получили травму колена, были в отчаянии?

– Да, два дня находился в депрессии. Ничего не хотелось. В общем, было тяжко на душе.

– Что же произошло тогда на поле?

– Не могу найти причину. Врачи сказали, стечение обстоятельств. Мяч попал в ногу, которая поехала дальше, а колено осталось на месте. Вряд ли можно было это как-то предотвратить.

– Чего вам сейчас больше всего не хватает?

– Только футбола!