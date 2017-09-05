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    Зобнин: «В начале октября станет известно точно, когда смогу выйти на поле»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобин рассказал, как проходит его реабилитация после травмы. По словам 23-летнего игрока, точные сроки его появления на поле станут известны после медосмотра в Риме, на который он отправится в начале октября.

    Напомним, хавбек повредил крестообразные связки колена в начале июня в матче сборной России.

    – Как сейчас оцениваете свое состояние?

    – Тренируюсь пока на 80–85 процентов от максимума. Пошел окончательный этап реабилитации. Целыми днями на базе: восстанавливаюсь, сплю. Соблюдаю режим. По вечерам встречаюсь с семьей. В начале октября поеду на осмотр в Рим, после чего точно смогу сказать, когда выйду на поле.

    – Врачи довольны процессом восстановления?

    – Да. Обычно такая травма лечится шесть месяцев. Я иду, тьфу-тьфу, с опережением графика.

    – Когда получили травму колена, были в отчаянии?

    – Да, два дня находился в депрессии. Ничего не хотелось. В общем, было тяжко на душе.

    – Что же произошло тогда на поле?

    – Не могу найти причину. Врачи сказали, стечение обстоятельств. Мяч попал в ногу, которая поехала дальше, а колено осталось на месте. Вряд ли можно было это как-то предотвратить.

    – Чего вам сейчас больше всего не хватает?

    – Только футбола!

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2017 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100698

      zigbert 5 сентября 2017, 17:56

      Его преданности футболу можно только завидовать.Поправляйся Рома.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 сентября 2017, 16:23

      Востанавливайся побыстрее Ромка-тебя очень не хватает на поле.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 сентября 2017, 16:02

      да, Зобы не хватает ппц как

      4
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 5 сентября 2017, 15:44

      Побольше бы таких ребят у нас играло!!!

      4
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      Рейтинг: +390

      fantom23 5 сентября 2017, 15:39

      Скорейшего возвращения!!!!!!!!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 сентября 2017, 15:17

      Рома, если-бы ты знал,как Спартаку тебя не хватает!

      6
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