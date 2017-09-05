«Атлетико» объявил о новом соглашении с Симеоне

Лучше бы он возглавил сборную.
«Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне продлили договор о сотрудничестве. Новый контракт 47-летнего специалиста рассчитан до июля 2020 года.
Аргентинец возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. Под его руководством команда по одному разу завоевала чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании, а также побеждала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.
Diego Pablo @Simeone renueva por dos temporadas #OleOleOle https://t.co/zLWIPU7UB4 pic.twitter.com/is0NfupcUZ— Atlético de Madrid (@Atleti) 5 сентября 2017 г.