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    «Атлетико» объявил о новом соглашении с Симеоне

    «Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне продлили договор о сотрудничестве. Новый контракт 47-летнего специалиста рассчитан до июля 2020 года.

    Аргентинец возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. Под его руководством команда по одному разу завоевала чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании, а также побеждала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    05.09.2017 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 сентября 2017, 16:48

      Лучше бы он возглавил сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 5 сентября 2017, 15:28

      может и ему покорится ЛЧ

      1
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 15:09

      норм. Возможно на 2 место или на третью в примере

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 5 сентября 2017, 15:06

      нормально

      0
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