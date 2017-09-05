«Атлетико» объявил о новом соглашении с Симеоне

«Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне продлили договор о сотрудничестве. Новый контракт 47-летнего специалиста рассчитан до июля 2020 года.

Аргентинец возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. Под его руководством команда по одному разу завоевала чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании, а также побеждала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.