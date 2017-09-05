«Манчестер Юнайтед» и «Челси» вступили в борьбу за Джана

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Английский клубы готовы составить конкуренцию «Ювентусу», который уже давно следит за 23-летним игроком и пытался осуществить его трансфер минувшим летом. По последним данным СМИ, туринцы могут попытаться заполучить немца бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает в июле 2018 года. Если до 1 января хавбек не продлит соглашение, то он будет иметь право вести переговоры с другими клубами по наступлению этого срока.

В минувшем сезоне Джан провел 40 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. В нынешней кампании на его счету два мяча и одна голевая передача в четырех встречах.