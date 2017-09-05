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    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вступили в борьбу за Джана

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Английский клубы готовы составить конкуренцию «Ювентусу», который уже давно следит за 23-летним игроком и пытался осуществить его трансфер минувшим летом. По последним данным СМИ, туринцы могут попытаться заполучить немца бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает в июле 2018 года. Если до 1 января хавбек не продлит соглашение, то он будет иметь право вести переговоры с другими клубами по наступлению этого срока.

    В минувшем сезоне Джан провел 40 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. В нынешней кампании на его счету два мяча и одна голевая передача в четырех встречах.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.09.2017 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      rasim05 5 сентября 2017, 17:07

      Платить бешеные бабки за других игроков, и вот так профукать Джана?
      Ливерпулю надо приложить максимум усилий, что бы продлить контракт. Тем более, игрок не плохой.

      0
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      Рейтинг: +14

      alx 5 сентября 2017, 16:33

      не отпустит Клопп его....за дохрениард разве что

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 сентября 2017, 12:47

      Надо его Ливерпулю удержать любым путем.

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