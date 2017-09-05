Дракслер готов конкурировать с дорогостоящими новичками «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не боится конкуренции с Неймаром и Килианом Мбаппе, учитывая суммы, потраченные на их приобретение. Немецкий футболист верит, что у него будет шанс побороться за место в составе парижского клуба.

«Я сыграл в двух матчах короткий промежуток времени. Но я вернулся к тренировкам на четыре недели позже остальных из-за Кубка конфедераций. Это то, о чем иногда забывают журналисты.

Что касается новичков, то я с нетерпением жду возможности сыграть с Неймаром и Мбаппе. Конечно, когда футболистов покупают за 222 и 180 миллионов евро, то у них есть определенное преимущество на бумаге.

Но я уверен в себе. Думаю, у меня обязательно будет шанс. По этой причине я даже не думал об уходе из «ПСЖ»», – приводит слова Дракслера RTL.de.

В текущем сезоне Дракслер выходил на поле в двух матчах, проведя на поле 11 минут.