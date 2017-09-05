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    Дракслер готов конкурировать с дорогостоящими новичками «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не боится конкуренции с Неймаром и Килианом Мбаппе, учитывая суммы, потраченные на их приобретение. Немецкий футболист верит, что у него будет шанс побороться за место в составе парижского клуба.

    «Я сыграл в двух матчах короткий промежуток времени. Но я вернулся к тренировкам на четыре недели позже остальных из-за Кубка конфедераций. Это то, о чем иногда забывают журналисты.

    Что касается новичков, то я с нетерпением жду возможности сыграть с Неймаром и Мбаппе. Конечно, когда футболистов покупают за 222 и 180 миллионов евро, то у них есть определенное преимущество на бумаге.

    Но я уверен в себе. Думаю, у меня обязательно будет шанс. По этой причине я даже не думал об уходе из «ПСЖ»», – приводит слова Дракслера RTL.de.

    В текущем сезоне Дракслер выходил на поле в двух матчах, проведя на поле 11 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 11:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 сентября 2017, 14:15

      Да ему вообще беспокоиться не надо. Пусть новички нервничают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 сентября 2017, 13:29

      В барсу бы перешел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 5 сентября 2017, 12:26

      он себя еще покажет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2017, 11:50

      4 топа на одной позиции

      0
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