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    «Реал» не будет продавать Бэйла

    «Реал» не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, сообщает Sport.es. Мадридский клуб рассчитывает на футболиста сборной Уэльса в длительной перспективе.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед», который рассматривал такой вариант усиления состава прошедшим летом. Но сделка так и не была заключена.

    В прошлом сезоне Бэйл долгое время залечивал свои травмы, сыграв в 27 матчах за «Реал», забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 15:13

      пуст поиграет пригодится в кубке испании и может в лиги чемпионов

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 5 сентября 2017, 13:32

      Лучше реала пока нет

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 сентября 2017, 12:58

      Бейла в Спартак!!!!

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 5 сентября 2017, 12:32

      честно говоря не видится мне Бейл вновь в АПЛ. Он классно смотрится в Реале, я думаю он там всем доволен. Крутой тренер, классные партнеры, хорошие фанаты и стадион, постоянная игра в ЛЧ и победы в ней. Что еще нужно? Интрига в чемпионате присутствует, какая никакая ))

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      Рейтинг: +833

      Sola > DeStar 5 сентября 2017, 20:23

      Бэйл уже давно не 13-летка, чтобы зваться "пацаном". Здоровый взрослый мужик с женой и детьми.

      Футболисты не обязаны быть друзьями друг с другом. Тот же Роналду не раз признавался, что в футболе у него практически нет друзей. И это несмотря на вроде бы хорошие отношения с Пепе, Марсело и другими. Хорошо играть это ему не мешает.

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