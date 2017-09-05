«Реал» не будет продавать Бэйла

«Реал» не собирается расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, сообщает Sport.es. Мадридский клуб рассчитывает на футболиста сборной Уэльса в длительной перспективе.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед», который рассматривал такой вариант усиления состава прошедшим летом. Но сделка так и не была заключена.

В прошлом сезоне Бэйл долгое время залечивал свои травмы, сыграв в 27 матчах за «Реал», забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.