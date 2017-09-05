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    Лукаку не боится конкуренции с Ибрагимовичем

    Новичок «Манчестер Юнайтед» форвард Ромелу Лукаку заявил, что не боится конкуренции с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    «Я разговаривал со Златаном и сказал ему, что надеялся на его возвращение. Команде нужен такой форвард. Уверен, он сделает нас еще сильнее и поможет достичь поставленных целей. Я не боюсь конкуренции с ним», – приводит слова Лукаку Sky Sports.

    Напомним, что Ибрагимович возвращается в строй после сложной травмы, которую он получил в концовке прошлого сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 сентября 2017, 13:32

      Ну и правильно нечего боятся. лукаку больше по полю передвигается, он моложе, быстрее, думаю у него все получится. Кроме того приход ибры может нарушить равновесие, опять все будут на него играть и искать только его. Думаю это нарушит микроклимат в команде. Короче Ибра пусть приходит, но на подстраховку Лукаку.

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      Рейтинг: +450

      Houston 5 сентября 2017, 11:34

      И в правду, конкуренция будет жесточяйшей))))
      Но при всем уважении к Лукаку, Ибра монстр, тут ничего не скажешь другого))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 11:25

      конкуренция в атаке Юнайтед будет впечатляющей)))

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