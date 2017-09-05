Лукаку не боится конкуренции с Ибрагимовичем

Новичок «Манчестер Юнайтед» форвард Ромелу Лукаку заявил, что не боится конкуренции с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Я разговаривал со Златаном и сказал ему, что надеялся на его возвращение. Команде нужен такой форвард. Уверен, он сделает нас еще сильнее и поможет достичь поставленных целей. Я не боюсь конкуренции с ним», – приводит слова Лукаку Sky Sports.

Напомним, что Ибрагимович возвращается в строй после сложной травмы, которую он получил в концовке прошлого сезона.