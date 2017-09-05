Лукаку не боится конкуренции с Ибрагимовичем

Ну и правильно нечего боятся. лукаку больше по полю передвигается, он моложе, быстрее, думаю у него все получится. Кроме того приход ибры может нарушить равновесие, опять все будут на него играть и искать только его. Думаю это нарушит микроклимат в команде. Короче Ибра пусть приходит, но на подстраховку Лукаку.
Новичок «Манчестер Юнайтед» форвард Ромелу Лукаку заявил, что не боится конкуренции с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Я разговаривал со Златаном и сказал ему, что надеялся на его возвращение. Команде нужен такой форвард. Уверен, он сделает нас еще сильнее и поможет достичь поставленных целей. Я не боюсь конкуренции с ним», – приводит слова Лукаку Sky Sports.
Напомним, что Ибрагимович возвращается в строй после сложной травмы, которую он получил в концовке прошлого сезона.