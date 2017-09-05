Бартомеу: «Месси уже продлил контракт»

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси уже поставил подпись под обновленным контрактом с клубом.

«Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной». Вскоре все смогут увидеть протокольные фотографии.

Неймар? Было ошибкой слишком верить этому футболисту и его отцу. Но уход Неймара – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников», – приводит слова Бартомеу Sport.es.

Ранее появилась информация о том, что Месси отказался продлевать контракт именно из-за конфликта с Бартомеу.