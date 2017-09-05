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    Бартомеу: «Месси уже продлил контракт»

    Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси уже поставил подпись под обновленным контрактом с клубом.

    «Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной». Вскоре все смогут увидеть протокольные фотографии.

    Неймар? Было ошибкой слишком верить этому футболисту и его отцу. Но уход Неймара – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников», – приводит слова Бартомеу Sport.es.

    Ранее появилась информация о том, что Месси отказался продлевать контракт именно из-за конфликта с Бартомеу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 09:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 5 сентября 2017, 12:25

      Никуда Месси и не ушел бы. Будет играть в Барсе до конца карьеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 сентября 2017, 11:14

      Надоел Лёнька!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 сентября 2017, 11:13

      Все таки Месси с гнильцой

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 5 сентября 2017, 10:34

      Месси должен остаться в клубе до завершение карьеры как и Тотти .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha > bakha23 5 сентября 2017, 11:12

      Тотти - итальянец. Рома - это его дом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > neveldomha 5 сентября 2017, 21:53

      А Барселона для Месси -съемный флигель?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Патронташ 6 сентября 2017, 10:37

      Это всего лишь работа, на которой можно торговаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 сентября 2017, 10:16

      Нужно дождаться официального заявления Месси. Оно будет, я думаю, завтра, после игры с Венесуэллой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 5 сентября 2017, 10:16

      "Если у тебя есть фонтан-заткни его.Дай отдохнуть и фонтану!"( Козьма Прутков).
      Повторяюсь, но ИСТОЧНИКИ никак не дают отдохнуть фонтану. Преподносят каждый слух как сенсацию, не заботясь о своей репутации!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 5 сентября 2017, 10:08

      ...под пытками подписал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 сентября 2017, 10:07

      Так договор на доверии заключался или все же был контракт, где были суммы отступных? А то представляю такой диалог:
      - Ну что, подпишем контракт? Мы проставили отступные в 1 млрд долларов.
      - А что так много? Может лучше 1 млн долларов?
      - А вдруг ты решишь свалить. Заплатишь этот 1 млн и перейдешь в другой клуб.
      - Да нет. Честное слово. И вон отец подтвердит мои слова, если что.

      2
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      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > bset 5 сентября 2017, 12:04

      за время моей работы юристом ВСЕ сделки залючались именно, как ты описал.... Ты не юрист ли тоже часом?)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Schicko 5 сентября 2017, 15:52

      Ахахаха. Да вроде нет))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 5 сентября 2017, 09:59

      А потом он проснулся...

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