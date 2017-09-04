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    Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной» из-за Бартомеу

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не стал перезаключать соглашение с сине-гранатовыми, так как не поддерживает нынешнюю ситуацию, сложившуюся в руководстве клуба.

    В настоящее время идет сбор подписей за вотум недоверия президенту «блауграны» Жозепу Бартомеу. Аргентинец не хочет сейчас подписывать новый контракт, так как это напрямую повлияет на количество подписей против действующего главы клуба.

    В июле Бартомеу объявил о достижении договоренности с Месси по новому договору. По информации испанских СМИ, стороны до сих пор не пришли к соглашению. Более того, форвард желает покинуть «Барселону» по истечении срока контракта в июле следующего года.

    Напомним, Месси защищает цвета каталонцев с 2003 года.

    Источник: AS

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    04.09.2017 12:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 сентября 2017, 22:57

      Месси делает всё правильно. Важнее судьба Барсы, чем его личная, он не пропадёт и из Барсы никуда не уйдёт. А цель конкретная, сначала свалить Бартомеу, а это получится, определиться со стратегией команды, помочь ей в трудную минуту, а подписать контракт он всегда успеет. Верим в Лео, верим в Барсу. А смотреть футбол Барсы одно удовольствие, а Лео особенно. Можете пыхтеть сколько угодно, но Месси не трогать.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 сентября 2017, 20:17

      Чистой воды пиар ход от Лёнчика,подымет себе немного зарплаты,и на пенсию уйдёт только из Барсы-зуб даю...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 4 сентября 2017, 18:55

      А знаете всем будет лучше если Месси уйдет из Барсы

      -1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 4 сентября 2017, 17:53

      Похоже Барса в этом сезоне будет вне игры. Соперники ждать не будут, пока вы там порядки у себя наведёте.

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 4 сентября 2017, 13:51

      Реально хочет уйти в Сити или просто оказывает давление на Бартомеу?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > rasim05 4 сентября 2017, 17:56

      Скорее давление

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 4 сентября 2017, 13:44

      Марадона в середине 80-х привел Наполи к золоту чемпионата практически в одиночку. Да и в сборной он был всем. Месси - ты не Марадона

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > neveldomha 4 сентября 2017, 15:03

      Не люблю Месси, но уровень игроков раньше и сейчас сравнить вообще не возможно. Марадона был на голову выше всех остальных по игре, но уверен при прямом сравнении уступил бы даже Марсело...

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > panmon 4 сентября 2017, 16:06

      Нельзя быть уверенным, если на практике сравнить невозможно.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2017, 13:15

      Не для того Месси тренировался, становился одним из лучших игроков планеты, чтобы из-за недостаточного количества хороших игроков в своей команде лишаться трофеев. Хочет дальше сидеть в своем кресле - пусть сидит, но уже без Месси.

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 сентября 2017, 12:38

      конечно надо убирать Бартомеу,политика клуба никакая,трансферы сомнительны

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Мультиаккаунтинг 4 сентября 2017, 13:02

      ахахахахахаххахаха

      0
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