Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной» из-за Бартомеу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не стал перезаключать соглашение с сине-гранатовыми, так как не поддерживает нынешнюю ситуацию, сложившуюся в руководстве клуба.

В настоящее время идет сбор подписей за вотум недоверия президенту «блауграны» Жозепу Бартомеу. Аргентинец не хочет сейчас подписывать новый контракт, так как это напрямую повлияет на количество подписей против действующего главы клуба.

В июле Бартомеу объявил о достижении договоренности с Месси по новому договору. По информации испанских СМИ, стороны до сих пор не пришли к соглашению. Более того, форвард желает покинуть «Барселону» по истечении срока контракта в июле следующего года.

Напомним, Месси защищает цвета каталонцев с 2003 года.