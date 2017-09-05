Новичок «Локомотива» Эдер намерен выучить русский язык

Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал о своем желании выучить русский язык.

Напомним, что 29-летний португалец перешел в московский клуб из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Да, я подумываю над тем, чтобы нанять репетитора. Это поможет и в быту, и в футболе.

Первое слово, которое я выучил? «Спасибо»! Когда получал форму, хотел поблагодарить администратора команды, но что-то меня заклинило: забыл, нужно сказать «привет» или «спасибо». Но в итоге выбрал правильный вариант. Спустя пару дней я уже немного подучил русский: «Как дела?», «Доброе утро!», думаю, это только начало», – заявил Эдер.