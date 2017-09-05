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    Новичок «Локомотива» Эдер намерен выучить русский язык

    Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал о своем желании выучить русский язык.

    Напомним, что 29-летний португалец перешел в московский клуб из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

    «Да, я подумываю над тем, чтобы нанять репетитора. Это поможет и в быту, и в футболе.

    Первое слово, которое я выучил? «Спасибо»! Когда получал форму, хотел поблагодарить администратора команды, но что-то меня заклинило: забыл, нужно сказать «привет» или «спасибо». Но в итоге выбрал правильный вариант. Спустя пару дней я уже немного подучил русский: «Как дела?», «Доброе утро!», думаю, это только начало», – заявил Эдер.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.09.2017 01:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 сентября 2017, 13:11

      Нам бы самим русский язык выучить))

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      Рейтинг: +1580

      srg38 5 сентября 2017, 12:13

      Один, мля, уже выучил! видать на футбол забил и учил язык целыми днями!

      Ндинга планирует выучить русский язык. 24.07.2015

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 сентября 2017, 09:51

      Данни вот выучил - значит португальцам это по силам!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 сентября 2017, 09:00

      Хорошее рвение , еще бы к голам такое было !

      2
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 сентября 2017, 07:27

      Правильно!

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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 5 сентября 2017, 07:13

      Молодец)

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 сентября 2017, 07:11

      Многие так говорили...

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      Рейтинг: +160

      виктоша 5 сентября 2017, 06:39

      Вот молодец какой.

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      Рейтинг: +33709

      zra78 5 сентября 2017, 05:50

      Хорошее начинание

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 сентября 2017, 02:20

      А когда он тренироваться собирается, выучить русский , этож надо часами сидеть ??

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Zubo 5 сентября 2017, 05:34

      а что думаешь футболисты сутками тренируются? утром часа 3-4 тренировка и после 17-00 так же... еще и свободного времени в обед куча...

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      Рейтинг: +160

      виктоша > Zubo 5 сентября 2017, 06:41

      Не надо сидеть часами. В среде носителей языка он учится легко и непринужденно, в общении на практике.

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