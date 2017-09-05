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    Воронин: «Не вижу вообще никаких шансов у «Спартака» в играх с «Ливерпулем»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин не верит, что «Спартак» в групповом этапе Лиги чемпионов сможет дать бой английской команде.

    Напомним, что первый матч между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет 26 сентября в Москве.

    «Не вижу вообще никаких шансов у москвичей, за счет чего они будут обыгрывать англичан. «Спартаку» сейчас не везет в чемпионате, они потеряли много очков.

    В любом случае рад, что красно-белые в Лиге чемпионов. Постоянно говорю Саше Самедову, что за него очень рад, за команду. Это большое событие для клуба», – сказал Воронин.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2017 00:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 сентября 2017, 19:35

      интересно бы узнать мнение кости воронина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2017, 18:47

      Спартак-специальная команда. Такой больше нет.Вполне может уделать Ливерпуль,как малолеток.Как настроятся,так и сыграют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 5 сентября 2017, 17:50

      а Зобнин, вон, видит )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй 5 сентября 2017, 15:46

      Накаркает гад.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 сентября 2017, 15:31

      Иди смотри и считай шансы своим клубам. Поле ровное, а мяч круглый. У Спартака будет мотивация доказать всем, что они не случайно в ЛЧ. Поэтому, как говорят, будем посмотреть...

      4
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 5 сентября 2017, 13:19

      оба матча по 0-0 откатают. скриньте

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 сентября 2017, 12:02

      Каких шансов? выиграть 3-0 конечно нет .А достойно сыграть и не обосраться 3-0 есть

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спартач-тверь 5 сентября 2017, 19:36

      обо ср аться 4-0 есть и больше

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 5 сентября 2017, 10:49

      Конечно нет.

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 сентября 2017, 10:09

      Шансы есть всегда, но тут они очень малы! Надеюсь наша разница в классе и командной скорости нивелируется тупым английским снобизмом, наверняка они недонастроятся и нам это на руку

      5
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      Рейтинг: +1049

      mig28 5 сентября 2017, 09:15

      С нынешней формой Ливерпуля и Спартака....он прав! Против таких бегунов в нападении у Ливерпуля, у защиты Спартака шансов очень мало

      2
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > mig28 5 сентября 2017, 12:56

      Фирмино, Мане, Салах, Старридж поимели Арсенал по полной.

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > ilichkadr 5 сентября 2017, 16:07

      А Спартак далеко не Арсенал))

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > mig28 5 сентября 2017, 18:01

      Зато шапкозакидательство зашкаливает, не до настроятся...... и т.д. и т.п. Дома Ливерпуль порвет Спартак как Тузик грелку. Вопрос только в итогом счете.

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