Воронин: «Не вижу вообще никаких шансов у «Спартака» в играх с «Ливерпулем»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Андрей Воронин не верит, что «Спартак» в групповом этапе Лиги чемпионов сможет дать бой английской команде.

Напомним, что первый матч между «Спартаком» и «Ливерпулем» пройдет 26 сентября в Москве.

«Не вижу вообще никаких шансов у москвичей, за счет чего они будут обыгрывать англичан. «Спартаку» сейчас не везет в чемпионате, они потеряли много очков.

В любом случае рад, что красно-белые в Лиге чемпионов. Постоянно говорю Саше Самедову, что за него очень рад, за команду. Это большое событие для клуба», – сказал Воронин.