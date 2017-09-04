«Манчестер Юнайтед» включил Ибрагимовича в заявку на Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В заявке присутствует нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на колене.

Стоит отметить, что в списке игроков английской команды не оказалось форварда Маркуса Рэшфорда. Молодой англичанин может быть заявлен в «список B».