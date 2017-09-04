«Манчестер Юнайтед» включил Ибрагимовича в заявку на Лигу чемпионов

Отлично. Златан поможет команде. Вдруг травма у Лукаку, (не дай бог конечно) Марсьяль с Рэшфордом ещё нужно прогрессировать. В прошлом сезоне, концовку доигрывали без Ибры, было не очень. Как по мне.
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2017/18.
В заявке присутствует нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на колене.
Стоит отметить, что в списке игроков английской команды не оказалось форварда Маркуса Рэшфорда. Молодой англичанин может быть заявлен в «список B».