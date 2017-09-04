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    «Манчестер Юнайтед» включил Ибрагимовича в заявку на Лигу чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    В заявке присутствует нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на колене.

    Стоит отметить, что в списке игроков английской команды не оказалось форварда Маркуса Рэшфорда. Молодой англичанин может быть заявлен в «список B».

    Источник: УЕФА

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    04.09.2017 22:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      poverty 5 сентября 2017, 10:14

      Отлично. Златан поможет команде. Вдруг травма у Лукаку, (не дай бог конечно) Марсьяль с Рэшфордом ещё нужно прогрессировать. В прошлом сезоне, концовку доигрывали без Ибры, было не очень. Как по мне.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 сентября 2017, 05:29

      Жалко Рэшфорда((

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      Рейтинг: +95

      rasim05 5 сентября 2017, 04:58

      Златан еще погремит в Лиге чемпионов

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