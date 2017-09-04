Бубнов: «В возможностях Дзюбы Манчини не сомневается, но игрок не выполняет работу, на которую рассчитывают в клубе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды может перейти в «Фенербахче». В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах РФПЛ и не отметился голами.

«В возможностях Дзюбы Манчини не сомневается. Просто он не выполняет ту работу, на которую рассчитывают в клубе. Лучше проявлять себя в той команде, где привык, чем идти в аренду в незнакомый коллектив.

Не стоит забывать и о финансовой составляющей, у игрока определенного уровня контракт. Век футболиста короток, и не стоит игроков за это винить», – сказал Бубнов.