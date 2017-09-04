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    Бубнов: «В возможностях Дзюбы Манчини не сомневается, но игрок не выполняет работу, на которую рассчитывают в клубе»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в петербургском клубе.

    Ранее сообщалось, что форвард на правах аренды может перейти в «Фенербахче». В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти матчах РФПЛ и не отметился голами.

    «В возможностях Дзюбы Манчини не сомневается. Просто он не выполняет ту работу, на которую рассчитывают в клубе. Лучше проявлять себя в той команде, где привык, чем идти в аренду в незнакомый коллектив.

    Не стоит забывать и о финансовой составляющей, у игрока определенного уровня контракт. Век футболиста короток, и не стоит игроков за это винить», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    04.09.2017 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 сентября 2017, 09:21

      Бубнов да оставь уже наше дерево в покое пусть себе и дальше увядает по немножку

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 5 сентября 2017, 10:32

      "И даже пень в апрельский день
      Березкой снова стать мечтает..." (с)

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