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    Мбаппе провел первую тренировку в составе «ПСЖ»

    Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел первое тренировочное занятие в составе парижского клуба.

    Напомним, 18-летний француз присоединился к новой команде на правах аренды из «Монако». По окончании аренды парижане выкупят футболиста на общую сумму в 180 миллионов евро. Игрок подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в одном матче чемпионата Франции в составе «Монако».

    Источник: Twitter

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    04.09.2017 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      rasim05 4 сентября 2017, 21:59

      Почему то кажется, что в ПСЖ не пойдет у него. Много кто загубил карьеру в Парижском клубе. Надо было еще на годик остаться в Монако.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 сентября 2017, 21:00

      Ему пора прекратить тренировки... Сейчас стоит эвона сколько!... А если продолжит тренировки, то сколько будет стоить его переход после 2022 года?!... Кто же его потянет?!...))

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