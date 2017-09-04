Мбаппе провел первую тренировку в составе «ПСЖ»

Почему то кажется, что в ПСЖ не пойдет у него. Много кто загубил карьеру в Парижском клубе. Надо было еще на годик остаться в Монако.
Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел первое тренировочное занятие в составе парижского клуба.
Напомним, 18-летний француз присоединился к новой команде на правах аренды из «Монако». По окончании аренды парижане выкупят футболиста на общую сумму в 180 миллионов евро. Игрок подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в одном матче чемпионата Франции в составе «Монако».
4 сентября 2017 г.