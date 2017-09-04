Мбаппе провел первую тренировку в составе «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел первое тренировочное занятие в составе парижского клуба.

Напомним, 18-летний француз присоединился к новой команде на правах аренды из «Монако». По окончании аренды парижане выкупят футболиста на общую сумму в 180 миллионов евро. Игрок подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в одном матче чемпионата Франции в составе «Монако».