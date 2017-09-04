Манолас, отказавшийся переходить в «Зенит», готов продлить контракт с «Ромой» при одном условии

Защитник «Ромы» Костас Манолас очень близок к продлению контракта с «волками». Однако 26-летний игрок настаивает на включении в договор пункта об отступных для иностранных клубов в размере всего 30 миллионов евро.

Нынешнее соглашение грека рассчитано до июля 2019 года.

Напомним, минувшим летом Манолас в последний момент отказался переходить в «Зенит», который был готов заплатить за него 40 миллионов евро, а самому футболисту дать зарплату в размере 4 миллионов в год.