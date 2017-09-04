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    Манолас, отказавшийся переходить в «Зенит», готов продлить контракт с «Ромой» при одном условии

    Защитник «Ромы» Костас Манолас очень близок к продлению контракта с «волками». Однако 26-летний игрок настаивает на включении в договор пункта об отступных для иностранных клубов в размере всего 30 миллионов евро.

    Нынешнее соглашение грека рассчитано до июля 2019 года.

    Напомним, минувшим летом Манолас в последний момент отказался переходить в «Зенит», который был готов заплатить за него 40 миллионов евро, а самому футболисту дать зарплату в размере 4 миллионов в год.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +146

      Misha78 5 сентября 2017, 10:50

      Этот только условия всем выдвигает.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 23:25

      Правильно, что не взяли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      rasim05 4 сентября 2017, 21:57

      Хочет перебраться в более сильный клуб, поэтому и хочет оставить пункт об отступных в 30 миллионов .

      0
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