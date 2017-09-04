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    Источник: «Барселона» летом дважды отказалась от приобретения Дибалы

    «Барселона» имела две возможности приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в летнее трансферное окно, однако отказалась от них.

    Сначала руководство сине-гранатовых обратилось к генеральному директору «старой синьоры» Джузеппе Маротте и агенту 23-летнего игрока. Тем не менее каталонцы решили, что аргентинец будет несовместим на поле с лидером команды Лионелем Месси и полузащитником Филиппе Коутиньо, которого «блауграна» до последнего надеялась купить у «Ливерпуля». Спустя два дня «Барселона» вновь отвергла такую возможность.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за Дибалу 120 миллионов евро. Нынешний контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до июля 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 сентября 2017, 19:45

      ну и идиоты,как раз таки они бы вместе очень хорошо играли

      0
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 4 сентября 2017, 19:44

      Пауло будет "легендой" Ювика, зачем ему Барса? Там своя "легенда" есть, которую не переплюнешь)))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 4 сентября 2017, 18:57

      По информации - Месси был за, наоборот.., хотя пресса.., такая пресса).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 сентября 2017, 18:28

      дембеле не хуже будет

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