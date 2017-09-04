Источник: «Барселона» летом дважды отказалась от приобретения Дибалы

«Барселона» имела две возможности приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в летнее трансферное окно, однако отказалась от них.

Сначала руководство сине-гранатовых обратилось к генеральному директору «старой синьоры» Джузеппе Маротте и агенту 23-летнего игрока. Тем не менее каталонцы решили, что аргентинец будет несовместим на поле с лидером команды Лионелем Месси и полузащитником Филиппе Коутиньо, которого «блауграна» до последнего надеялась купить у «Ливерпуля». Спустя два дня «Барселона» вновь отвергла такую возможность.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за Дибалу 120 миллионов евро. Нынешний контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до июля 2022 года.