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    Гендиректор «Динамо»: «Ионов стал снижать к себе требования, с его высокой зарплатой это становилось для нас обременительно»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев отметил. что причиной ухода из команды полузащитника Алексея Ионова стали снижение игроком требований к себе вкупе с его высокой зарплатой.

    Напомним, 31 августа бело-голубые расторгли контракт с хавбеком по соглашению сторон, после чего он подписал соглашение с «Ростовом».

    «Мы не искали намеренно новый клуб Ионову. Но он стал снижать к себе требования как к футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить – потенциально он игрок сборной страны», – сказал Муравьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2017 16:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 6 сентября 2017, 15:21

      Удачи Леша, по началу давал клубу многое , но в последние 2-3 года ничем выдающимся не запомнился . может в Ростове , что то стрельнет.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 сентября 2017, 07:36

      В Ростове у него будет последний шанс что то из себя показать, так как сейчас Черчесов его даже во второй сборной не видит.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2017, 20:32

      да он градус стал понижать..
      водка без пива-деньги на ветер..

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 сентября 2017, 18:50

      А Ростов, значит, его зарплату потянет! Или он пошел на понижение контракта?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Serjoga 4 сентября 2017, 19:35

      На значительное понижение.Во всяком случае так писали.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Yurok161 4 сентября 2017, 21:10

      Я и сейчас читаю что угодно, типа:Ионов: «Мной интересовался Кучук, поэтому я сделал выбор в пользу «Ростова», но про понижение в зарплате не читал. Если так, то ионов берется за голову и хочет играть! Будем посмотреть!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 сентября 2017, 18:08

      Временами блистал, но не более... Для многих не секрет, что скрывается за аккуратной формулировкой "...он стал снижать к себе требования как к футболисту..."...)))
      Может и воспрянет феникс, но маловероятно....)))

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      Рейтинг: +11239

      alp 4 сентября 2017, 18:03

      да и как человек ионов гавно

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      Рейтинг: +124

      marshal9 4 сентября 2017, 17:58

      что значит стал снижать к себе требования?

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > marshal9 4 сентября 2017, 18:57

      не показывал той игры которой от него ждали! и это правильно видно было по играм"

      -1
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