Гендиректор «Динамо»: «Ионов стал снижать к себе требования, с его высокой зарплатой это становилось для нас обременительно»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев отметил. что причиной ухода из команды полузащитника Алексея Ионова стали снижение игроком требований к себе вкупе с его высокой зарплатой.

Напомним, 31 августа бело-голубые расторгли контракт с хавбеком по соглашению сторон, после чего он подписал соглашение с «Ростовом».

«Мы не искали намеренно новый клуб Ионову. Но он стал снижать к себе требования как к футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить – потенциально он игрок сборной страны», – сказал Муравьев.