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    Консультант Алдервейрелда считает, что «Тоттенхэм» должен продлить контракт с игроком или продать его

    «Тоттенхэм» должен предложить защитнику Тоби Алдервейрелду продлить контракт на улучшенных условиях или отпустить игрока в другой клуб, заявил консультант бельгийца Стейн Френсис.

    Ранее Алдервейрелд заявил, что не вел никаких переговоров о продлении соглашения в преддверии нового сезона, так как текущий договор истекает летом 2019 года.

    Френсис настаивает на том, что «шпоры» должны предложить подходящие условия для защитника или санкционировать его трансфер в другой клуб.

    «Когда вы смотрите статистику Тоби, она впечатляет. Он либо заслуживает соответствующего контракта, либо ему следует получить разрешение на трансфер.

    Семь или восемь больших европейских клубов заинтересованы в его приобретении. В мире на так много центральных защитников, которые могут действовать также как он. Но этим клубам придется вести переговоры с президентом «Тоттенхэма» Даниэлом Леви», – сказал Френсис.

    Источник: Skysports

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    04.09.2017 16:47
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