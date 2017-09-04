Консультант Алдервейрелда считает, что «Тоттенхэм» должен продлить контракт с игроком или продать его

«Тоттенхэм» должен предложить защитнику Тоби Алдервейрелду продлить контракт на улучшенных условиях или отпустить игрока в другой клуб, заявил консультант бельгийца Стейн Френсис.

Ранее Алдервейрелд заявил, что не вел никаких переговоров о продлении соглашения в преддверии нового сезона, так как текущий договор истекает летом 2019 года.

Френсис настаивает на том, что «шпоры» должны предложить подходящие условия для защитника или санкционировать его трансфер в другой клуб.

«Когда вы смотрите статистику Тоби, она впечатляет. Он либо заслуживает соответствующего контракта, либо ему следует получить разрешение на трансфер.

Семь или восемь больших европейских клубов заинтересованы в его приобретении. В мире на так много центральных защитников, которые могут действовать также как он. Но этим клубам придется вести переговоры с президентом «Тоттенхэма» Даниэлом Леви», – сказал Френсис.