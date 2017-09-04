Эдер: «Баша и Фернандеш заверили, что в «Локомотиве» мне понравится»

Нападающий «Локомотива» Эдер, перешедший в августе в стан железнодорожников из «Лилля» на правах аренды, рассказал, как перед переездом в Россию советовался с полузащитником красно-зеленых Мануэлем Фернандешем, а также экс-защитником «Локомотива» Марко Башей.

Также португалец поделился впечатлениями от первых дней, проведенных в «Локомотиве».

– Ты не раз говорил, что перед подписанием соглашения советовался с Марко Башей и Мануэлем Фернандешем.

– Да, я задавал достаточно стандартные вопросы: о стране, клубе, культуре и людях. Мне тоже было это интересно. Марко был в «Локо» уже достаточно давно, но мы близко дружили в «Лилле», и он стал тем человеком, который мог дать мне первую подсказку и представление о клубе. Марко меня заверил: тебе понравится и город, и клуб. Ману только подтвердил слова Марко. Он обрадовался моему приезду: сказал, что это будет хорошо и для меня, и для команды.

– Расскажи о первых своих днях в «Локо».

– Адаптация проходит просто отлично! Все ребята помогают мне обжиться, почувствовать себя дома. В ходу английский и французский языки, словом, меня понимают. И, конечно, Ману и Гиля помогают мне освоиться, ведь они говорят на португальском. На сборах двухразовые тренировки, это то, что сейчас мне необходимо. Сейчас нужно скорее набрать форму. Тренеры и весь персонал помогают мне, тут собраны отличные игроки. Словом, все супер.

– Ты уже успел пообщаться с тренерским штабом?

– Да, главный тренер рассказал о том, как играет команда, какие задачи он ставит перед игроками. Немного об истории клуба поговорили. Тренер требует, чтобы мы работали как команда — все вместе обороняются, вместе нападают. Также рассказал об особенностях жизни в Москве, о ее пробках. Это был один из первых вопросов, которые я задавал всем сотрудникам клуба, как прилетел. Было интересно, правда ли, что все настолько ужасно (смеется). Семин посоветовал мне жить поближе к базе.