Райт: «Если Озил так переживает за «Арсенал», почему до сих пор не продлил контракт?»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт назвал «смешными» слова полузащитника «канониров» Месута Озила, резко ответившего на высказывания некоторых экс-футболистов по поводу нынешней игры команды.

Немецкий хавбек сказал следующее: «Прекратите говорить и начните поддерживать». В свою очередь, Райт поинтересовался, почему 28-летний игрок до сих пор не продлил свой контракт, если так сильно переживает по поводу данной ситуации.

«Это смешно. Мы говорим о команде, которая недостаточно работает. Это не просто команда, это руководство, тренер, все. Подпиши контракт, если ты так сильно переживаешь, что люди подвергают ее критике. Ведь ты – тот, кто является неотъемлемой частью успеха «Арсенала».

Ты собираешься продолжать прятаться за Санчесом. Если ты так сильно переживаешь, почему ты до сих пор не продлил контракт?» – сказал Райт.