Толстиков: «Зачем ЦСКА покупать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры команды?»

Известный селекционер и бывший президент «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА, а также подчеркнул, что с нынешним составом армейцам будет крайне тяжело добиться высокого результата.

«Могу сказать, что ЦСКА будет очень тяжело. В такой ситуации для армейцев самое главное – избегать травм. Уже видно, какую игру строит главный тренер команды Виктор Гончаренко, поэтому думаю, что ЦСКА удастся финишировать в первой тройке чемпионата России. В клубе сменили вектор развития, появляются молодые футболисты. Красно-синим будет очень трудно, но в будущем этот подход может дать свои плоды. Я за то, чтобы молодые футболисты больше играли, но рядом с ними должны быть топ-спортсмены, чтобы прогресс шел быстрее.

Уверен, что Евгений Леннорович Гинер старается работать в рамках своего бюджета. Кто-то рискует и берет дорогостоящих футболистов, чтобы с их помощью еще заработать на Лиге чемпионов, но, как правило, это не работает. Если ЦСКА не сумел взять тех игроков, которых они вели, то зачем впопыхах брать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры армейского клуба. Если зарабатываешь какие-то деньги, это не значит, что их сразу нужно тратить», – сказал Толстиков.

После восьми туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 13 очков.