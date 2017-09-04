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    Толстиков: «Зачем ЦСКА покупать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры команды?»

    Известный селекционер и бывший президент «Лейрии» Александр Толстиков прокомментировал трансферную кампанию ЦСКА, а также подчеркнул, что с нынешним составом армейцам будет крайне тяжело добиться высокого результата.

    «Могу сказать, что ЦСКА будет очень тяжело. В такой ситуации для армейцев самое главное – избегать травм. Уже видно, какую игру строит главный тренер команды Виктор Гончаренко, поэтому думаю, что ЦСКА удастся финишировать в первой тройке чемпионата России. В клубе сменили вектор развития, появляются молодые футболисты. Красно-синим будет очень трудно, но в будущем этот подход может дать свои плоды. Я за то, чтобы молодые футболисты больше играли, но рядом с ними должны быть топ-спортсмены, чтобы прогресс шел быстрее.

    Уверен, что Евгений Леннорович Гинер старается работать в рамках своего бюджета. Кто-то рискует и берет дорогостоящих футболистов, чтобы с их помощью еще заработать на Лиге чемпионов, но, как правило, это не работает. Если ЦСКА не сумел взять тех игроков, которых они вели, то зачем впопыхах брать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры армейского клуба. Если зарабатываешь какие-то деньги, это не значит, что их сразу нужно тратить», – сказал Толстиков.

    После восьми туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 13 очков.

    Источник: Известия

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    04.09.2017 15:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +706

      111ax 5 сентября 2017, 16:47

      После ухода Газзаева внятной философии игры у ЦСКА не просматривалось. Были только попытки Слуцкого выжать максимум из имеющегося скудного состава. А сейчас так вообще ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Serg_2006 4 сентября 2017, 17:37

      А какая вообще философия у ЦСКА на сегодняшний день? Судя по последним тенденциям - " Старый конь борозды не портит - ляжет в неё и спит".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Serg_2006 5 сентября 2017, 08:31

      не быкуй

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 сентября 2017, 16:59

      Нужно было покупать нападающего,т.к.то что есть,не очень то пока и работает,оланаре мертвый,чалову не хватает опыта

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 4 сентября 2017, 16:51

      У Гиннера деньги закончились

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 сентября 2017, 16:32

      Да уж хоть какого нибудь бы купили... чтобы не трындели

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 16:30

      Цель Гиннера - загнать коней и выручить хоть какие-то деньги, чтобы расплатиться по долгам.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2017, 16:25

      Абсолютно верно. Если ЦСКА брать игроков по принципу "хоть кого-нибудь" то можно купить второго Оланаре. Вам нравится его игра? Мне тоже, нет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +58

      PTZevolution 4 сентября 2017, 16:04

      А я думаю, что в тройке они не будут в этом году, вот тогда они поймут зачем нужно покупать футболистов

      4
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      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > PTZevolution 4 сентября 2017, 16:29

      По первым матчам, ни один клуб РФПЛ не будет в тройке)

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 4 сентября 2017, 16:03

      Какая может быть философия игры у российских команд

      2
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