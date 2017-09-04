Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эдер: «Отец счастлив моему переходу в «Локомотив», он знает, что это большой российский клуб»

    Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал об отношении родителей к его переезду в Россию, а также заявил, что обязательно посетит все достопримечательности Москвы в ближайшее время.

    Португалец перешел в стан железнодорожников из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона с правом последующего выкупа.

    – Как в семье отнеслись к выбору в пользу России?

    – Родители знают, что я перешел в «Локомотив». Отец счастлив, что я принял такое решение: он знает, что это большой клуб в России, новый вызов для меня. Мама в футболе не особо разбирается: ей достаточно знать, что у меня все хорошо, и что я счастлив. Но, конечно, я рассказал ей о «Локо». Я бы хотел, чтобы моя семья и друзья были рядом. Буду ждать их в Москве.

    – Ты приезжал в город вместе со сборной в 2012?

    – О, да! Чем мне запомнилась Москва? Огромные здания, много людей… Очень понравилось одно здание в центре города, как же оно называется… (прим. – долго листает фотографии в смартфоне и, наконец, находит изображение Собора Василия Блаженного). Да, а еще Красная площадь и Кремль! Я так понял, что Кремль – это, как старый город? Вы же понимаете, что особо времени у нас в Москве не было: отель-тренировка-отель. Не удалось рассмотреть все внимательно, обязательно сделаю это в ближайшее время!

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2017 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2017, 20:36

      Папа служил в португальском ЖелДорБате..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 16:21

      Эдер: «Отец счастлив моему переходу в «Локомотив», он знает, что это большой российский клуб и там платят много бабла»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > prezent2017 4 сентября 2017, 18:07

      лям евро за сезон. сравни с зп Дзюбы..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 сентября 2017, 16:16

      как и ржд арена большая но пустая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. 4 сентября 2017, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аткуда атец Эдера знаит,что Лохо-пятае калесо в тилеге???

      -14
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11