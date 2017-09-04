Эдер: «Отец счастлив моему переходу в «Локомотив», он знает, что это большой российский клуб»

Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал об отношении родителей к его переезду в Россию, а также заявил, что обязательно посетит все достопримечательности Москвы в ближайшее время.

Португалец перешел в стан железнодорожников из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона с правом последующего выкупа.

– Как в семье отнеслись к выбору в пользу России?

– Родители знают, что я перешел в «Локомотив». Отец счастлив, что я принял такое решение: он знает, что это большой клуб в России, новый вызов для меня. Мама в футболе не особо разбирается: ей достаточно знать, что у меня все хорошо, и что я счастлив. Но, конечно, я рассказал ей о «Локо». Я бы хотел, чтобы моя семья и друзья были рядом. Буду ждать их в Москве.

– Ты приезжал в город вместе со сборной в 2012?

– О, да! Чем мне запомнилась Москва? Огромные здания, много людей… Очень понравилось одно здание в центре города, как же оно называется… (прим. – долго листает фотографии в смартфоне и, наконец, находит изображение Собора Василия Блаженного). Да, а еще Красная площадь и Кремль! Я так понял, что Кремль – это, как старый город? Вы же понимаете, что особо времени у нас в Москве не было: отель-тренировка-отель. Не удалось рассмотреть все внимательно, обязательно сделаю это в ближайшее время!