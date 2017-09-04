Васильев: «До конца не понимал, как «ПСЖ» сможет подписать Мбаппе без нарушения правил ФФП»

Президент «Монако» Вадим Васильев признался, что не совсем понимал, каким образом можно осуществить трансфер нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» без нарушения столичным клубом правил финансового фэйр-плей.

Француз перебрался стан парижан на правах аренды с правом обязательного выкупа через год. Согласно информации СМИ, переход 18-летнего футболиста обойдется «ПСЖ» в 180 миллионов евро.

«Это была очень тяжелая сделка. Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его папой, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли и вступили в очень сложные и изнуряющие переговоры с ПСЖ.

Считаю, что эта сделка стала самой успешной в истории мирового футбола.

Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клубу по поводу соответствия правилам финансового фэйр-плей. Надо отдать должное Килиану и его семье – на трехсторонней встрече с ПСЖ они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для «Монако» условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой, это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену», – сказал Васильев.