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    Венгер заявил, что у него были сомнения относительно своего будущего в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался. что у него были сомнения по поводу продления контракта с лондонским клубом. Недавно французский специалист подписал с «канонирами» новое соглашение до июля 2019 года.

    «Да, у меня действительно были сомнения насчет того, стоит ли продлевать контракт. Это обусловлено некими личными причинами. Я занимаю этот пост уже 20 лет. Я размышлял, нужно ли мне продолжать работу, ведь предыдущий сезон сложился для нас неудачно», – сказал Венгер.

    Напомним, Венгер возглавляет красно-белых с 1996 года. По его руководством «Арсенал» трижды стал чемпионом Англии.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.09.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      rahataim 4 сентября 2017, 17:30

      ну это легенда уже

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