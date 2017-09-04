Венгер заявил, что у него были сомнения относительно своего будущего в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался. что у него были сомнения по поводу продления контракта с лондонским клубом. Недавно французский специалист подписал с «канонирами» новое соглашение до июля 2019 года.

«Да, у меня действительно были сомнения насчет того, стоит ли продлевать контракт. Это обусловлено некими личными причинами. Я занимаю этот пост уже 20 лет. Я размышлял, нужно ли мне продолжать работу, ведь предыдущий сезон сложился для нас неудачно», – сказал Венгер.

Напомним, Венгер возглавляет красно-белых с 1996 года. По его руководством «Арсенал» трижды стал чемпионом Англии.