Коутиньо может сыграть против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо готов выйти на поле в матче против «Манчестер Сити», сообщает Le Figaro. Старт сезона футболист пропустил. Как сообщалось ранее – из-за проблем со здоровьем. Но это не помешало ему сыграть в матче сборной Бразилии с Эквадором (2:0), в котором он отметился забитым голом.

Коутиньо выступает в составе «Ливерпуля» с 2013 года. За это время он провел 181 игру, забил 24 мяча и отдал 37 результативных передач.

Бразилец мог перейти прошедшим летом в «Барселону», но стороны не смогли договориться о тарнсферной стоимости. Каталонцы предлагали 150 миллионов евро, а «Ливерпуль» хотел получить 200 миллионов.