Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван дер Сар доволен стартом «МЮ»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар впечатлен уверенным стартом команды в нынешнем сезоне.

    «Манчестер Юнайтед» отлично начал этот сезон. С таким составом манкунианцы способны обыгрывать любого соперника.

    Верю, что команда придет к финишу первыми. «МЮ» сейчас выглядит сильно. Они каждый год должны претендовать на титул, потому что они «Манчестер Юнайтед», – заявил голкипер ВВС.

    Напомним, что «МЮ» занимает после трех туров первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2017 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 4 сентября 2017, 16:15

      Посмотрим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 4 сентября 2017, 13:55

      Начало действительно отличное!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 4 сентября 2017, 13:41

      Посмотрим как сыграют с командами из ТОП-6 АПЛ и в лиге чемпионов. Тогда можно делать выводы. МЮ успеха. А сейчас Ван Дер Сар выступает как капитан Очевидность.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11