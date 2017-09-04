Ван дер Сар доволен стартом «МЮ»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар впечатлен уверенным стартом команды в нынешнем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» отлично начал этот сезон. С таким составом манкунианцы способны обыгрывать любого соперника.

Верю, что команда придет к финишу первыми. «МЮ» сейчас выглядит сильно. Они каждый год должны претендовать на титул, потому что они «Манчестер Юнайтед», – заявил голкипер ВВС.

Напомним, что «МЮ» занимает после трех туров первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.