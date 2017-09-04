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    Дембеле намеренно пропускал тренировки в «Боруссии», ожидая трансфера в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле рассказал о причинах того, что он намеренно пропускал тренировки дортмундской «Боруссии», выступая в составе немецкого клуба.

    «В тот момент все зависело от переговоров между «Барселоной» и «Боруссией». Я понимал, что мне нужно собраться и потерпеть.

    Да, я искал отговорки, чтобы не тренироваться в составе «Боруссии». Если бы я этого не сделал, а мой трансфер в «Барселону» не состоялся, то мне пришлось бы раскаиваться», – приводит слова Дембеле Sport.es.

    Напомним, что прошедшим летом француз сменил «Боруссию» на «Барселону», а сумма его трансфера составила 105 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 4 сентября 2017, 13:37

      Вот жулик).

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      Рейтинг: +806

      тигрик 4 сентября 2017, 13:16

      Просто - капризное чмо! Не люблю таких эгоистов и неблагодарных людей...

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 сентября 2017, 12:14

      Лучше бы как Неймар выкупил бы свой контракт у Борусии сам))

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 сентября 2017, 12:11

      Барселоне надо быть поосторожней с этим парнем...того и глядишь, скоро будет пропускать тренировки в Каталонии дабы угодить каким-нибудь шейхам)))

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 4 сентября 2017, 10:14

      тогда какого подписал контракт?

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