Дембеле намеренно пропускал тренировки в «Боруссии», ожидая трансфера в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле рассказал о причинах того, что он намеренно пропускал тренировки дортмундской «Боруссии», выступая в составе немецкого клуба.

«В тот момент все зависело от переговоров между «Барселоной» и «Боруссией». Я понимал, что мне нужно собраться и потерпеть.

Да, я искал отговорки, чтобы не тренироваться в составе «Боруссии». Если бы я этого не сделал, а мой трансфер в «Барселону» не состоялся, то мне пришлось бы раскаиваться», – приводит слова Дембеле Sport.es.

Напомним, что прошедшим летом француз сменил «Боруссию» на «Барселону», а сумма его трансфера составила 105 миллионов евро.