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    Хави: «Барселоне» не хватает сплоченности»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал об отличиях каталонцев с мадридским «Реалом».

    «Разница между этими двумя клубами заключается в следующем: если дела складываются не удачно, то «Реале» все объединяются от футболистов до болельщиков. Мы видим, что уже давно в «Реале» не существует никакой оппозиции к руководству клуба.

    В «Барселоне» же такая оппозиция есть. Президент может оставаться на своем посту лишь шесть лет.

    В «Барселоне» почти никогда не бывает сплоченности. «Барселона» – это самый сложный клуб, в котором можно добиваться успехов. И не только для футболистов», – считает Хави.

    Напомним, что испанец выступает сейчас в составе катарского клуба «Аль-Садд».

    Источник: Marca

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    04.09.2017 09:10
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