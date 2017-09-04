Хави: «Барселоне» не хватает сплоченности»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал об отличиях каталонцев с мадридским «Реалом».

«Разница между этими двумя клубами заключается в следующем: если дела складываются не удачно, то «Реале» все объединяются от футболистов до болельщиков. Мы видим, что уже давно в «Реале» не существует никакой оппозиции к руководству клуба.

В «Барселоне» же такая оппозиция есть. Президент может оставаться на своем посту лишь шесть лет.

В «Барселоне» почти никогда не бывает сплоченности. «Барселона» – это самый сложный клуб, в котором можно добиваться успехов. И не только для футболистов», – считает Хави.

Напомним, что испанец выступает сейчас в составе катарского клуба «Аль-Садд».