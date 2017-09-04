Ватцке: «Другие клубы покупают звезд, а «Боруссия» создает их»

Руководство дортмундской «Боруссии» отказалось от дорогостоящих покупок, сделав ставку на своих игроков.

«Другие клубы покупают звезд, а «Боруссия» создает их. Я считаю, что нужно быть ненормальным, чтобы платить такие суммы за игроков. Но в этом нет ничего аморального.

Такие цены обусловлены тенденциями на современном трансферном рынке», – заявил исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, что «Боруссия» продала в «Барселону» французского нападающего Усмане Дембеле за 105 миллионов евро.