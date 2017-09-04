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    Ватцке: «Другие клубы покупают звезд, а «Боруссия» создает их»

    Руководство дортмундской «Боруссии» отказалось от дорогостоящих покупок, сделав ставку на своих игроков.

    «Другие клубы покупают звезд, а «Боруссия» создает их. Я считаю, что нужно быть ненормальным, чтобы платить такие суммы за игроков. Но в этом нет ничего аморального.

    Такие цены обусловлены тенденциями на современном трансферном рынке», – заявил исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    Напомним, что «Боруссия» продала в «Барселону» французского нападающего Усмане Дембеле за 105 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    04.09.2017 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 4 сентября 2017, 15:05

      очень красивая команда Дортмунд!!

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