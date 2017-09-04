Альба: «О «Барселоне» всегда будут говорить. Как отрицательно, так и положительно»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба просит болельщиков не торопиться с выводами на старте сезона. Он напомнил, что выводы можно будет делать не раньше, чем сезон закончится.

«Жизнь состоит из комментариев различных людей, друзья тебе советуют то или иное… Но реальность заключается в том, что мы находимся в клубе, о котором все говорят. Будь то как положительное, так и отрицательное.

Критиковать «Барселону» можно будет по окончании сезона, если результаты будут слабыми. К сожалению, люди слишком подвержены страху перед неудачами», – приводит слова Альбы Sport.es.

Ранее Альба заявлял, что в команде с доверием относятся к работе нового главного тренера Эрнесто Вальверде.