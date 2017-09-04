Тарасов: «Надеюсь, я оправдал доверие Черчесова»

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над московским «Динамо» (3:0).

Напомним, что полузащитник железнодорожников вышел на эту встречу в качестве капитана национальной команды.

«Не зацикливался на капитанской повязке. За день до игры с «Динамо» узнал, что буду капитаном. В этом составе я самый опытный, поэтому тренер доверил ее мне, за что ему большое спасибо.

Надеюсь, я сегодня оправдал доверие тренера, и буду оправдывать в дальнейшем», – сказал Тарасов.