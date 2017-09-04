Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов: «Надеюсь, я оправдал доверие Черчесова»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над московским «Динамо» (3:0).

    Напомним, что полузащитник железнодорожников вышел на эту встречу в качестве капитана национальной команды.

    «Не зацикливался на капитанской повязке. За день до игры с «Динамо» узнал, что буду капитаном. В этом составе я самый опытный, поэтому тренер доверил ее мне, за что ему большое спасибо.

    Надеюсь, я сегодня оправдал доверие тренера, и буду оправдывать в дальнейшем», – сказал Тарасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2017 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 4 сентября 2017, 14:49

      ...когда в игре Тарасов--я боюсь за соперников,таких,в мою бытность,называли костоломами. С его игрой, с западными командами, ему желтых и красных карточек будет очень много.ИМХО. И что он доказал Черчесову???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2017, 13:59

      По количеству нарушений правил и грязных подкатов, несомненно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 сентября 2017, 10:49

      Эту сборную ещё кто смотрит ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Derzkiy1 4 сентября 2017, 14:51

      ...а куда деваться,другой у нас нет,к сожалению.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11