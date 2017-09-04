Тарасов: «Надеюсь, я оправдал доверие Черчесова»

...когда в игре Тарасов--я боюсь за соперников,таких,в мою бытность,называли костоломами. С его игрой, с западными командами, ему желтых и красных карточек будет очень много.ИМХО. И что он доказал Черчесову???
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над московским «Динамо» (3:0).
Напомним, что полузащитник железнодорожников вышел на эту встречу в качестве капитана национальной команды.
«Не зацикливался на капитанской повязке. За день до игры с «Динамо» узнал, что буду капитаном. В этом составе я самый опытный, поэтому тренер доверил ее мне, за что ему большое спасибо.
Надеюсь, я сегодня оправдал доверие тренера, и буду оправдывать в дальнейшем», – сказал Тарасов.