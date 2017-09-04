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    Венгер предложил отменить финансовый фэйр-плей

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что действующий в футболе финансовый фэйр-плей необходимо отменить.

    Отметим, что минувшим летом «ПСЖ» приобрел нападающего Неймара за 222 миллиона евро и арендовал форварда Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

    «Мне хотелось видеть финансовый фэйр-плей на его начальной стадии, но сейчас кажется, что его нужно отменить. Зачем необходимо правило, которое не используется? Когда целая страна владеет клубом, нет ничего невозможного», – приводит слова Венгера City A.M.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 00:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 4 сентября 2017, 09:01

      Здесь я с Венгером полностью согласен.

      -2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 4 сентября 2017, 05:46

      Фэйр-плей "изобрели", что бы менее "раскрученные" клубы "случайно" не выбили грандов на "ранних" этапах розыгрыша))) Богатые клубы тупо "выкашивают" талантливых футболистов из небогатых клубов скупая по дешевке, после чего их стоимость взлетает в разы... Как итог, фэйр-плей стал искусственным заслоном для усиления состава небогатых клубов.

      1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > serglider 4 сентября 2017, 09:03

      Он изначально не являлся заслоном, поскольку у небогатых клубов не было денег на покупку дорогостоящих игроков. ФФП не работал и история с нынешним трансферным окном это показала со всей очевидностью.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 сентября 2017, 02:08

      тогда будут одни мешки играть и выигрывать

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 сентября 2017, 01:07

      Венгер подталкивает УЕФА к дисквалификации ПСЖ лет так на 3-5.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 сентября 2017, 00:33

      ну да,в таком виде он не работает

      2
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