Венгер предложил отменить финансовый фэйр-плей

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что действующий в футболе финансовый фэйр-плей необходимо отменить.

Отметим, что минувшим летом «ПСЖ» приобрел нападающего Неймара за 222 миллиона евро и арендовал форварда Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

«Мне хотелось видеть финансовый фэйр-плей на его начальной стадии, но сейчас кажется, что его нужно отменить. Зачем необходимо правило, которое не используется? Когда целая страна владеет клубом, нет ничего невозможного», – приводит слова Венгера City A.M.