Гетце заявил, что с сентября будет готов играть 90 минут

Футболист дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, пропустивший всю вторую половину прошлого сезона из-за травмы, поделился эмоциями от возвращения на поле.

«Прекрасно, что я снова могу играть. Но нужно еще немного времени, чтобы восстановить свои кондиции и быть готовым на все 100. Думаю, что с сентября я буду играть уже по 90 минут. Все идет так, как надо. У меня была цель вернуться к старту этого сезона – она выполнена», – сказал игрок.

В стартовых матчах текущего сезона Бундеслиги Гетце не проводил на поле более 60 минут.