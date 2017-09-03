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    Гетце заявил, что с сентября будет готов играть 90 минут

    Футболист дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, пропустивший всю вторую половину прошлого сезона из-за травмы, поделился эмоциями от возвращения на поле.

    «Прекрасно, что я снова могу играть. Но нужно еще немного времени, чтобы восстановить свои кондиции и быть готовым на все 100. Думаю, что с сентября я буду играть уже по 90 минут. Все идет так, как надо. У меня была цель вернуться к старту этого сезона – она выполнена», – сказал игрок.

    В стартовых матчах текущего сезона Бундеслиги Гетце не проводил на поле более 60 минут.

    Источник: Бундеслига

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    03.09.2017 16:44
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