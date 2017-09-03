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    Дайер считает, что футболисты не виноваты, что клубы платят за них астрономические суммы

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер поделился мнением о громких трансферах, которые происходят в мире. По словам футболиста, не стоит винить игроков за то, что клубы платят за них огромные деньги.

    «Это очень сложно, это огромная ответственность, но люди не понимают, как трудно с таким справиться. Ведь мы все одинаковы, мы обычные люди. Футболистам крайне сложно справляться с ожиданиями, деньгами, славой. Они ведь не виноваты,что за них платят астрономические суммы.

    Усмане Дембеле не виноват в том, что он хорошо играет в футбол, а кто-то в «Барселоне» готов заплатить за него 140 миллионов фунтов. Это больше связано с людьми из руководства того или иного клуба, но не с самими игрокам», – сказал Дайер.

    Источник: Independent.co.uk

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    03.09.2017 16:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 16:33

      "...крайне сложно справляться с ожиданиями, деньгами, славой...." Я аж чуть не прослезился....

      3
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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > insider_retro 3 сентября 2017, 17:21

      ахахахаха,ой бл*,ахахаха)))

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