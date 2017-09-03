Дайер считает, что футболисты не виноваты, что клубы платят за них астрономические суммы

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер поделился мнением о громких трансферах, которые происходят в мире. По словам футболиста, не стоит винить игроков за то, что клубы платят за них огромные деньги.

«Это очень сложно, это огромная ответственность, но люди не понимают, как трудно с таким справиться. Ведь мы все одинаковы, мы обычные люди. Футболистам крайне сложно справляться с ожиданиями, деньгами, славой. Они ведь не виноваты,что за них платят астрономические суммы.

Усмане Дембеле не виноват в том, что он хорошо играет в футбол, а кто-то в «Барселоне» готов заплатить за него 140 миллионов фунтов. Это больше связано с людьми из руководства того или иного клуба, но не с самими игрокам», – сказал Дайер.