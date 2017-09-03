Кузяев: «В «Зените» все рады, что Кокорин приносит нам победы»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями от своих выступлений в составе команды, а также высказал мнение об игре нападающего питерского клуба Александра Кокорина.

В нынешнем сезоне форвард забил шесть голов в рамках восьми матчей чемпионата России.

— До трансфера в «Зенит» вас знали немногие болельщики. Теперь узнают на улицах Петербурга?

— Да, впервые это случилось после прилета из Хабаровска. Шел по магазину — вдруг подходят люди, поздравляют с победой и с голом. Было неожиданно, но очень приятно. Вообще стал замечать, как в Питере переживают за «Зенит».

— Сами понимаете, благодаря чему произошел такой скачок в вашей карьере: выходите в основе «Зените», забиваете «Спартаку».

— В последнее время меня часто об этом спрашивают. На самом деле, в «Тереке» я тоже провел неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит», как российский гранд — намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду.

— Еще один футболист «Зенита» очень быстро прогрессирует в этом сезоне — Александр Кокорин.

— Мы все очень рады, что Саша приносит нам победы. В какой-то степени мы играем на него: отдаем в зоны, а он цепляется за мяч и убегает. Стараемся использовать все его сильные стороны.