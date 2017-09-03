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    Кузяев: «В «Зените» все рады, что Кокорин приносит нам победы»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями от своих выступлений в составе команды, а также высказал мнение об игре нападающего питерского клуба Александра Кокорина.

    В нынешнем сезоне форвард забил шесть голов в рамках восьми матчей чемпионата России.

    — До трансфера в «Зенит» вас знали немногие болельщики. Теперь узнают на улицах Петербурга?

    — Да, впервые это случилось после прилета из Хабаровска. Шел по магазину — вдруг подходят люди, поздравляют с победой и с голом. Было неожиданно, но очень приятно. Вообще стал замечать, как в Питере переживают за «Зенит».

    — Сами понимаете, благодаря чему произошел такой скачок в вашей карьере: выходите в основе «Зените», забиваете «Спартаку».

    — В последнее время меня часто об этом спрашивают. На самом деле, в «Тереке» я тоже провел неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит», как российский гранд — намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду.

    — Еще один футболист «Зенита» очень быстро прогрессирует в этом сезоне — Александр Кокорин.

    — Мы все очень рады, что Саша приносит нам победы. В какой-то степени мы играем на него: отдаем в зоны, а он цепляется за мяч и убегает. Стараемся использовать все его сильные стороны.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2017 16:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 сентября 2017, 20:57

      Когда была компания СМИ против Шурика ,я думал народ сошел с ума . Писали такие гадости ,что мама не горюй. Не вооруженным глазом было видно ,что Саша подсел ,тогда,психологически . Все это время ,у меня была вера в то,что Саша вернется таким ,каким был в Динамо и сбылось.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 3 сентября 2017, 19:49

      да не тока в Зените рады но и все болельщики ,хорошо что начал играть хорошо а то с евро а то и раньше его материл) + там ещё не сколько хороших футболистов которые мне нравиться как играют с Российским гражданством Лунев Кузяев ,ну и Полоз неплох хотя чуть хуже их пока что

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 17:27

      Лишь бы не зазвездил!

      1
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      Рейтинг: +1309

      Taps 3 сентября 2017, 17:16

      Зенит - чемпион !

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Taps 3 сентября 2017, 18:09

      федотов лучший игрок!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 сентября 2017, 17:12

      Вообще-то, победу должна приносить вся команда, а не один человек. "Зенит" несколько лет сидел на шее у Халка(а Халк на казне команды). Халк ушёл-"Зенит" сбавил обороты. Теперь появился Кокорин и,боюсь, что всё опять пойдёт по кругу.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 сентября 2017, 16:36

      Так держать удачи далер в сегодняшнем матче

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 16:24

      Толково Далер разложил всё по полочкам!... С головой парень, да и с мячом здорово получается!... Надеюсь на его фарт в сборной!...

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 16:16

      Грамотно рассуждает, красиво!

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 сентября 2017, 16:15

      Успехов! И вызовов в сборную !

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 3 сентября 2017, 16:15

      не злите шурика!

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