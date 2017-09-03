Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко не ждет от сборной России целостной игры в матче против «Динамо»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от контрольной встречи сборной России против «Динамо», которая состоится сегодня в 17:30 в Химках.

    «Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать. Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя.

    Показать свой уровень, хотя уже многое понятно тренеру. Это важно понимать, как ребята чувствуют себя в сборной, как воспринимают требования. Нам нужна настоящая команда, которая была бы единым коллективом на чемпионате мира, которая показала бы все, на что способна. В этом плане эта игра очень важна.

    Хочется пожелать ребятам не тушеваться, а показать весь свой потенциал, а дальше у тренерского штаба будет время все осмыслить, потому что октябрьский сбор будет серьезный. И для этих ребят сейчас шанс попасть уже в основную команду», – сказал Мутко.

    «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 сентября 2017, 16:42

      Если коротко: простите, ежели что

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 сентября 2017, 16:06

      Целостною игру мы для бразильцев с немцами бережем, им не повезет, а динамики пусть резвятся.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2017, 15:41

      Наконец-то Мудко присоединился к мнению подавляющего большинства болельщиков. Видимо ВВП сказал ему быть ближе к народу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 15:36

      Просто откровенное стебание над народом, в духе власти последних пятнадцати лет. Два урода показывают всем болельщикам, что работа идёт. Они, что сегодня людям хотят показать? Игру Динамо, которое ху# знает где находится!!! Или сборной? Только бл.... какой сборной? кто там вообще? ближайший резерв? Если это наш резерв, так почему не организовать матч основной сборной и резерва, может тогда станет всё на свои места!!! Но эти хитрожопые хмыри на такое не пойдут, потому что по воли футбольного бога резерв может и раскатать основную команду)) и что потом людям говорить? А, так никакое Динамо, не понятная сборная и шут его знает какой результат, всё на мыле. Твари они!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 3 сентября 2017, 14:39

      почти тоже самое говорил год назад и перед кубком конф

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2017, 14:37

      "Отмазки" заранее заготовил )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 14:36

      Со стороны тезисы Мутко видятся как попытка околоспортивного бонзы поддержать непродуманный и плохо подготовленный проект....
      И даже после этих слов всё равно плохо пахнет.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > insider_retro 3 сентября 2017, 15:37

      Амбрэ от Калининграда до Владивостока!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 сентября 2017, 14:35

      для чего этот матч

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Igor Belousov 3 сентября 2017, 16:16

      Разогрев перед Голландия-Болгария, сразу поймете разницу.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      cent58 3 сентября 2017, 14:25

      Надо состав наигрывать , основу определять , а у этих деятелей одни эксперименты в башке !! -один -домашний - КК , УЖЕ ДОБЛЕСТНО ПРОВАЛИЛИ ! - ждём следующий .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 3 сентября 2017, 13:30

      Он сам понял,что наплёл!? Каков президент РФС,КАКОВ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР,ТАКОВА О СБОРНАЯ!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11