Мутко не ждет от сборной России целостной игры в матче против «Динамо»

Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от контрольной встречи сборной России против «Динамо», которая состоится сегодня в 17:30 в Химках.

«Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать. Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя.

Показать свой уровень, хотя уже многое понятно тренеру. Это важно понимать, как ребята чувствуют себя в сборной, как воспринимают требования. Нам нужна настоящая команда, которая была бы единым коллективом на чемпионате мира, которая показала бы все, на что способна. В этом плане эта игра очень важна.

Хочется пожелать ребятам не тушеваться, а показать весь свой потенциал, а дальше у тренерского штаба будет время все осмыслить, потому что октябрьский сбор будет серьезный. И для этих ребят сейчас шанс попасть уже в основную команду», – сказал Мутко.

«Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.