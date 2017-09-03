Файзулин: «Как проходит мое восстановление? Лечусь»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин принял участие в открытии филиала академии клуба в Сестрорецке, а также заявил, что продолжает лечение. Напомним, футболист не играет из-за травмы последние два сезона.

— Я часто бываю в Сестрорецке и вижу, что открытие филиала футбольной школы сине-бело-голубых стало большим праздником для города. Рад, что «Зенит» сотрудничает с городом и открывает здесь новый филиал.

— Как вы относитесь к политике расширения Академии за счет открытия филиалов?

— «Зенит» — это большой бренд, который привлекает множество людей. Понятно, что в Сестрорецке теперь гораздо больше людей будут заниматься и интересоваться футболом.

— В Сестрорецке существует необходимая инфраструктура для футбольной школы «Зенита»?

— Честно говоря, мне всегда нравилось это направление и город Сестрорецк. У меня здесь живет теща, мы купили квартиру в Сестрорецке. Я могу сказать, что этот город достоин того, чтобы тут открылся филиал Академии «Зенита».

— Если бы во времена вашего детства существовали филиалы и современные школы, то стать футболистом было бы проще?

— Тяжело сказать. Конечно, когда есть хорошие поля, сетки вокруг них и все необходимые условия, то это просто замечательно. Это гораздо лучше, чем тренироваться на гравии.

— Как проходит ваше восстановление?

— Лечусь.

Напомни, последний раз Файзулин появлялся на поле 20 сентября 2015 года.