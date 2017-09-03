Файзулин: «Как проходит мое восстановление? Лечусь»

Здесь торопиться не надо!!! Лечись Витенька,выздоравливай маленький! Ну его в жопу этот рукожопый футбол,на старость ты уже заработал))
Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин принял участие в открытии филиала академии клуба в Сестрорецке, а также заявил, что продолжает лечение. Напомним, футболист не играет из-за травмы последние два сезона.
— Я часто бываю в Сестрорецке и вижу, что открытие филиала футбольной школы сине-бело-голубых стало большим праздником для города. Рад, что «Зенит» сотрудничает с городом и открывает здесь новый филиал.
— Как вы относитесь к политике расширения Академии за счет открытия филиалов?
— «Зенит» — это большой бренд, который привлекает множество людей. Понятно, что в Сестрорецке теперь гораздо больше людей будут заниматься и интересоваться футболом.
— В Сестрорецке существует необходимая инфраструктура для футбольной школы «Зенита»?
— Честно говоря, мне всегда нравилось это направление и город Сестрорецк. У меня здесь живет теща, мы купили квартиру в Сестрорецке. Я могу сказать, что этот город достоин того, чтобы тут открылся филиал Академии «Зенита».
— Если бы во времена вашего детства существовали филиалы и современные школы, то стать футболистом было бы проще?
— Тяжело сказать. Конечно, когда есть хорошие поля, сетки вокруг них и все необходимые условия, то это просто замечательно. Это гораздо лучше, чем тренироваться на гравии.
— Как проходит ваше восстановление?
— Лечусь.
Напомни, последний раз Файзулин появлялся на поле 20 сентября 2015 года.