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    Файзулин: «Как проходит мое восстановление? Лечусь»

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин принял участие в открытии филиала академии клуба в Сестрорецке, а также заявил, что продолжает лечение. Напомним, футболист не играет из-за травмы последние два сезона.

    — Я часто бываю в Сестрорецке и вижу, что открытие филиала футбольной школы сине-бело-голубых стало большим праздником для города. Рад, что «Зенит» сотрудничает с городом и открывает здесь новый филиал.

    — Как вы относитесь к политике расширения Академии за счет открытия филиалов?

    — «Зенит» — это большой бренд, который привлекает множество людей. Понятно, что в Сестрорецке теперь гораздо больше людей будут заниматься и интересоваться футболом.

    — В Сестрорецке существует необходимая инфраструктура для футбольной школы «Зенита»?

    — Честно говоря, мне всегда нравилось это направление и город Сестрорецк. У меня здесь живет теща, мы купили квартиру в Сестрорецке. Я могу сказать, что этот город достоин того, чтобы тут открылся филиал Академии «Зенита».

    — Если бы во времена вашего детства существовали филиалы и современные школы, то стать футболистом было бы проще?

    — Тяжело сказать. Конечно, когда есть хорошие поля, сетки вокруг них и все необходимые условия, то это просто замечательно. Это гораздо лучше, чем тренироваться на гравии.

    — Как проходит ваше восстановление?

    — Лечусь.

    Напомни, последний раз Файзулин появлялся на поле 20 сентября 2015 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.09.2017 12:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 сентября 2017, 19:46

      Здесь торопиться не надо!!! Лечись Витенька,выздоравливай маленький! Ну его в жопу этот рукожопый футбол,на старость ты уже заработал))

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 3 сентября 2017, 18:48

      Чем он болен,знает кто?А то СМИ этим никак просветить не могут(

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      Рейтинг: +6309

      порт 3 сентября 2017, 12:40

      Скоро можно будет отмечать юбилей лечения.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > порт 3 сентября 2017, 14:58

      Может юбилей гола Баварии хоть отметим..((

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